BKK Mobil Oil baut Leistungsangebot für Diabetiker aus

(ots) - Die BKK Mobil Oil baut ihr Serviceportfolio für

Diabetiker aus. In Ergänzung zum Angebot der kostenlosen

Beratungstermine zur Blutzuckermessung in speziell qualifizierten

Apotheken hat die Betriebskrankenkasse zum 01. Januar 2017 das Flash

Glukose Messsystem (FGM) in ihre Satzung aufgenommen und übernimmt

somit die anfallenden Kosten als Zusatzleistung. Mit dem Gerät

"FreeStyle Libre" können Diabetiker ihren Blutzuckerwert mithilfe

eines Scanners jederzeit unkompliziert und schmerzfrei ermitteln.

Möglich macht dies ein Sensor, der am Oberarm befestigt wird und den

Glukosewert im Unterhautfettgewebe misst.



Über ein Auslesegerät kann per Sensor-Scan der Wert jederzeit

abgerufen werden. Alle 14 Tage muss der Sensor ausgetauscht werden.

Die BKK Mobil Oil trägt die Kosten für jährlich 27 Sensoren, sowie

einmalig die Kosten für das Auslesegerät. "Schwer zuckerkranke Kinder

und Erwachsene erfahren durch unser Zusatzangebot eine spürbare

Erleichterung im Alltag, da die regelmäßigen Messungen mit dem neuen

System für die betroffenen Versicherten völlig schmerzfrei, unblutig

und unauffällig durchgeführt werden. Selbst durch mehrere

Kleidungsschichten funktioniert die innovative Messungsmethode

präzise und zuverlässig. Stechhilfe und Teststreifen im täglichen

Gebrauch gehören der Vergangenheit an", sagt Tanja Euhus, Leiterin

Verträge der BKK Mobil Oil.



"FreeStyle Libre" ist ein Produkt der Abbott GmbH und zertifiziert

für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene mit Diabetes. Die Aufnahme des

FGM in die Satzung stellt für die an Diabetes erkrankten Versicherten

einen Ausbau des Leistungskatalogs dar. In Zusammenarbeit mit dem

Deutschen Apothekerverband e.V. (DAV) bietet die BKK Mobil Oil u.a.

das Angebot einer jährlichen und kostenfreien Beratung zur

Blutzuckerselbstmessung in Apotheken an.



Alle Informationen zum Leistungsumfang für Diabetiker gibt es im



Internet unter www.bkk-mobil-oil.de/diabetes. Hintergründe zur

Antragsstellung und den Voraussetzungen zur Kostenübernahme von

"FreeStyle Libre" liefert der Hersteller unter www.freestylelibre.de.



Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil auf einen Blick:



Mit über 1 Million Versicherten gehört die Betriebskrankenkasse

Mobil Oil heute zu den Top 20 im System der gesetzlichen

Krankenversicherung in Deutschland. Ihre Kunden profitieren von einer

TÜV-geprüften "Direkt-Service-Garantie" und einem umfangreichen

Leistungsangebot, für das die Betriebskrankenkasse Mobil Oil mehrfach

ausgezeichnet wurde - unter anderem als "Top-Krankenkasse für

Anspruchsvolle" und "Top-Krankenkasse für Sportler". Persönlich

betreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle,

Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen zur

Betriebskrankenkasse Mobil Oil unter www.bkk-mobil-oil.de.







