Barings erwirbt italienisches Einkaufszentrum für 51,5 Mio. Euro

(Bildquelle: Barings)

(firmenpresse) - London, 20 Januar 2017 - Barings Real Estate Advisers (Barings) hat das Einkaufszentrum "Nuovo Borgo" im italienischen Asti erworben. Der Kaufpreis beträgt 51,5 Mio. Euro.

Nach einem ersten Investment Anfang Dezember 2016 ist dies die zweite Transaktion von Barings in Italien und zugleich der erste Kauf eines Einzelhandelsobjekts in diesem Land. Der Erwerb erfolgte im Auftrag einer paneuropäischen Investmentstrategie, die das Ziel verfolgt, durch Investitionen in Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien in wichtigen europäischen Märkten attraktive Renditen zu erzielen. Verkäufer ist Warburg-HIH im Auftrag einer ihrer paneuropäischen Core-Investment-Fonds mit Schwerpunkt auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien.

"Nuovo Borgo" ist ein modernes und etabliertes Einkaufszentrum in Piemont, einer der wohlhabendsten Region Norditaliens. Das Einkaufszentrum verfügt über 16.976 qm moderne Einzelhandelsfläche, die an eine Reihe führender internationaler und italienischer Marken vermietet ist. Ankermieter sind Mediaworld, Calzedonia, OVS, Cisalfa, Piazza Italia und der Juwelier Pandora. Das Einkaufszentrum profitiert von einem großen Einzugsgebiet aufgrund der guten Verkehrsanbindung von Asti an die nahegelegenen Städte Turin, Mailand und Genua.

Das in Mailand ansässige Team von Barings wird das Asset Management des Einkaufszentrums übernehmen. Ziel ist es, durch die Vermietung der wenigen Leerstandsflächen sowie durch weitere Maßnahmen den Wert dieser Core-Immobilie weiter zu steigern.

Gunther Deutsch, European Head of Transactions bei Barings, sagt: "Das ´Nuovo Borgo´ ist eine hervorragend positionierte Immobilie und unser erstes Einzelhandelsobjekt in Italien. In der Region gibt es kaum Konkurrenzobjekte, was bedeutet, dass sich die Immobilie als Marktführer im Multi-Tenant-Einzelhandelsbereich in Norditalien gut etablieren konnte. Außerdem hat das Einkaufszentrum einen ausgewogenen Mieter-Mix. Das Investment bietet eine attraktive Rendite und die Möglichkeit, Wertsteigerungen über gezielte Asset-Management-Maßnahmen zu realisieren."

Valeria Falcone, Head of Italy bei Barings Real Estate Advisers, fügt hinzu: "Die Performance von Einzelhandelsimmobilien in Norditalien entwickelt sich weiterhin positiv. Wir sind der Auffassung, dass die Immobilie durch den starken Mieter-Mix und die Lage zwischen Mailand, Turin und Genua über weiterhin großes Potenzial verfügt. Mietvertragsverhandlungen zu den leerstehenden Einheiten sind bereits weit fortgeschritten und wir freuen uns, zukünftig weitere Asset-Management-Maßnahmen umsetzen zu können."

Barings Real Estate Advisers ist einer der weltweit größten diversifizierten Immobilien-Investmentmanager. Das Unternehmen ist ein aktiver Investor in den Bereichen Private- und Public-Equity sowie Debt und bietet Beratungsleistungen für Core-, Value-Add- und opportunistische Investments für institutionelle Investoren weltweit.





Über Barings

Barings ist ein globales Asset-Management-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 284 Milliarden US-Dollar *, das sich voll und ganz den Anlagebedürfnissen seiner Kunden widmet. Das Unternehmen steht für langfristige und partnerschaftliche Kundenbeziehungen, in die es seine ausgeprägte Expertise in traditionellen und alternativen Anlageklassen einbringt, um seinen Kunden allzeit innovative Lösungen und hervorragenden Service anzubieten. Als Teil der MassMutual Financial Group verfügt Barings über eine starke globale Präsenz mit über 600 Investment-Experten und Niederlassungen in 17 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.barings.com.

* Stand: 30. September 2016



Über die Warburg-HIH Invest

Die Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) bietet als Immobilien-Investment-Manager das gesam-te Spektrum an nationalen und internationalen Immobilien-Investments für institutionelle Investoren. Sie gehört zu den führenden Managern von Immobilien Spezial-AIF in Deutschland und verfügt mit einem Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. Euro über einen umfassenden Track Record in der Konzeption und Umsetzung von individuell zugeschnittenen Anlagelösungen. Warburg-HIH Invest realisiert als Qualitätsanbieter Produkte und Leistungen mit Mehrwert. Dieser hohe Anspruch deckt sich mit den Anforderungen ihrer Gesellschafter HIH Real Estate und der 1798 gegründeten Privatbank M.M.Warburg & CO. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.warburg-hih.com

