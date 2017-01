ANNE WILL am 22. Januar 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Trump im Amt - Verändert das die Weltordnung?

(ots) - Mit seiner Vereidigung ist Donald Trump 45.

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wird seine

Präsidentschaft die bisherige Weltordnung verändern? Inwieweit können

EU und NATO noch auf den Partner USA setzen? Mit Sorge reagieren

deutsche Entscheider in Politik und Wirtschaft auch auf Trumps Credo

"America first". Doch wem würde Trump mit einer Politik der

Abschottung wirklich schaden?



Zu Gast bei Anne Will:



Ursula von der Leyen (CDU), Bundesministerin der Verteidigung

Günter Verheugen (SPD), ehem. EU-Erweiterungskommissar und Kommissar

für Unternehmen und Industrie

Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

e. V. (BDI)

Michael Wolffsohn, Historiker

Ralph Freund, Vizepräsident "Republicans Overseas Germany"



