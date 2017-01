ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. Januar 2017

(ots) -

Woche 04/17

Samstag, 21.01.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



6.40ZDFzeit

Mensch Putin!

Die Geheimnisse des russischen Präsidenten

Deutschland/Russland 2014



( weiterer Ablauf ab 7.25 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

15.55Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand

Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

21.40Die Waffen der Ermittler

Was Kugeln verraten



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )





Woche 04/17

Sonntag, 22.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



9.48Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



9.50Dem KZ entkommen



( weiterer Ablauf ab 10.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

12.05Die zwei Gesichter von Auschwitz

Die wiederentdeckten Fotoalben

Frankreich 2014



12.50Die Gesichter des Bösen

Der Aufstieg

Deutschland 2009



13.35Die Gesichter des Bösen

Der Rassenwahn

Deutschland 2009



14.20Die Gesichter des Bösen

Der Holocaust

Deutschland 2009



15.05Die Gesichter des Bösen

Die Aufarbeitung

Deutschland 2009



15.55Die letzten Zeuginnen - Vom Überleben in Auschwitz

Deutschland 2014



16.35Treblinka - Überleben am Ort des Terrors



17.20ZDF-History

Anne Frank und die Kinder des Krieges

Deutschland 2015



18.05ZDF-History

"Davon haben wir nichts gewusst" -

Die Deutschen und der Holocaust

Deutschland 2011



18.50ZDFzeit

Die Suche nach Hitlers Volk (1)

Deutschlandreise '45

Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

23.10Die Wahrheit über den Holocaust

Menschenjagd



( weiterer Ablauf ab 23.55 Uhr wie vorgesehen )





Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

2.05Die Wahrheit über den Holocaust

Gerechtigkeit

Frankreich 2014



2.50Die Wahrheit über den Holocaust

Verdrängung



( weiterer Ablauf ab 3.35 Uhr wie vorgesehen )









Woche 04/17

Montag, 23.01.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



10.40Geschichte der Technik

Trinkwasser, Kanalisation & Co.

Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 11.20 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

12.05Müll in der Megacity

Die Geschichte New Yorks



12.50Ursprung der Technik

Das antike New York



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

14.20Japans Krieger - Kampfkunst der Samurai



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

15.50Japans Krieger - Angriff der Barbaren



16.35Ninja - Japans Schattenkrieger



17.20Mythen-Jäger

Das verlorene Samurai-Schwert

Großbritannien 2012



18.05ZDF-History

"Mein Kampf" - das gefährliche Buch

Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )









