Unkomplizierter Rotwein in Bestform

Einmal Castel d'Albret hin und wieder zurück

(LifePR) - Die Landschaft um Chateau Maison Noble in Castel d'Albret lebt auf und vom Kalkstein aus dem Tertiär, der u.a. auch einmal abtaucht und nicht überall präsent ist, sondern vor langer Zeit zugedeckt wurde von eiszeitlichen Sand - und Kiesablagerungen, die vom Isle, Dordogne und vom Garonne angeschwemmt worden sind.

Von diesem Boden leben die Reben, die um Chateau Maison Noble tiefe Wurzeln entwickeln können und eine exzellente Melioration vorfinden. Spitzenweine wie der Bordeaux Supérieur Rouge, Vin Blanc, Bordeaux Rosé oder der Entre-deux-Mers werden hier von Winzern vinifiziert, die naturnah und traditionell dem Wein verpflichtet sind.

Der Atlantik macht das Klima mild und sanft. Die topografischen Gegebenheiten schaffen ein ganz eigenes Mikroklima, das in der Symbiose mit allen anderen Voraussetzungen den Erfolg von Chateau Maison Noble erklärt.

Der Château Jean de Bel Air Rouge 2014 www.goo.gl/KTc0Jt ist ein trocken und aus Merlot und Cabernet Sauvignon ausgebauter Rotwein der Extraklasse.

Leichter Körper, weniger Alkohol und richtig fruchtig. Das kühle Meeresküstenklima mit mildem Wetter und ohne Trockenzeit formt einen Wein, der überaus stilistisch mit feinen nuancierten Aromen Weinliebhaber erfreuen wird. Anspruchsvoll, elegant und opulent spricht er Kenner und zugleich Entdecker an, die ihren Rotwein noch nicht gefunden haben und auf Suche sind.

