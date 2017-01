Führungspersönlichkeiten gründen Rat zur Ausrottung von Malaria

(ots) - Bill Gates, Mitvorsitzender der

Bill & Melinda Gates Foundation, und Ray Chambers, der

Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für

Gesundheit im Rahmen der Agenda 2030 und für Malaria, gründeten heute

den End Malaria Council [Rat zur Ausrottung von Malaria], eine Gruppe

von einflussreichen Führungspersönlichkeiten aus dem öffentlichen und

privaten Sektor, deren Ziel es ist sicherzustellen, dass die

Ausrottung von Malaria weltweit oberste Priorität behält.



"Das nächste Kapitel im Kampf gegen Malaria startet jetzt", sagte

Gates, der gemeinsam mit Chambers im Jahr 2015 den Bericht mit dem

Titel Aspiration to Action: What will it take to end malaria?

(http://endmalaria2040.org/) [Bestrebung zum Handeln: Was ist

erforderlich, um Malaria auszurotten?] verfasste. "Zum ersten Mal in

der Geschichte haben wir einen Strategieplan für eine Welt ohne

Malaria - in der niemand mehr wegen eines Mückenstiches sterben muss.

Mit erneuter Konzentration, Innovation und neuem Engagement von

Führungspersönlichkeiten sowie neuer Finanzierung können wir die

Generation sein, die Malaria endgültig ausgerottet hat."



Die Gründung des End Malaria Council folgt nur einen Monat nach

der Veröffentlichung des 2016 World Malaria Report (http://www.who.in

t/malaria/publications/world-malaria-report-2016/en/)

[Weltmalariabericht 2016] der Weltgesundheitsorganisation, der auf

den nennenswerten Fortschritt bei der Reduzierung von Todesfällen

durch Malaria seit 2000 hinweist, gleichzeitig aber auch die

dringende Notwendigkeit von weltweiter Führung, neuer Finanzierung

und Innovation unterstreicht, damit die gesetzten Ziele erreicht

werden können.



Die Mitglieder des End Malaria Council werden gemeinsam mit der

Roll Back Malaria Partnership [Partnerschaft zur Zurückrollung von

Malaria] und anderen wichtigen Partnern an der Unterstützung von



Ländern und Regionen arbeiten, um ihre Ziele bei der Kontrolle und

Ausrottung zu erreichen. Die Mitglieder dieser einzigartigen

Gruppierung werden ihre Stimmen und Netzwerke zur Unterstützung der

bereits vor Ort im Kampf gegen die Malaria arbeitenden Menschen und

Experten einsetzen und sich dabei auf drei Bereiche konzentrieren:

den Aufbau von politischem Willen, die Mobilisierung von Ressourcen

und die Unterstützung der Entwicklung neuer Werkzeuge zur Entdeckung,

Verhinderung und Behandlung von Malaria.



Der Rat besteht aus neun Gründungsmitgliedern, von denen sich eine

Gruppe am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im

Schweizer Davos traf, um Strategien zum Schießen kritischer

Finanzierungslücken in Afrika, Asien und Lateinamerika zu

diskutieren. Der End Malaria Council wird erweitert werden, damit

sämtliche wichtigen Regionen vertreten sind, in denen die Malaria

endemisch ist. Zu den Gründungsmitgliedern zählen:



- Bill Gates, Mitvorsitzender und Treuhänder der Bill & Melinda Gates

Foundation

- Ray Chambers, Sonderbeauftragter des Generalsekretärs der Vereinten

Nationen für Gesundheit im Rahmen der Agenda 2030 und für Malaria

- Peter Chernin, Gründer von Chernin Entertainment und The Chernin

Group

- Aliko Dangote, President und Chief Executive der Dangote Group

- S.E. Idriss Déby, Präsident der Republik Tschad (als Vertreter der

African Leaders Malaria Alliance)

- S.E. Jakaya Kikwete, ehemaliger Präsident der Vereinigten Republik

Tansania

- Graça Machel, Gründer der Foundation for Community Development,

Mosambik

- Luis Alberto Moreno, Präsident der Interamerikanischen

Entwicklungsbank

- I.E. Ellen Johnson Sirleaf, Präsident der Republik Liberia



Dank starker Führung, intelligenter Investitionen und der harten

Arbeit des öffentlichen und privaten Sektors konnte die Welt die

Anzahl der Todesfälle durch Malaria seit 2000 halbieren und über 6

Millionen Menschen vor der Krankheit retten. Malariabedingte

Todesfälle haben derzeit bei Kindern unter fünf Jahren in Afrika

südlich der Sahara den niedrigsten Stand erreicht. Dies ist

weitestgehend auf die bisher einzigartige Bereitstellung von mehr als

500 Millionen, mit Insektiziden behandelten Bettnetzen in den

vergangenen drei Jahren sowie auf die erhebliche Ausweitung der

Diagnose und Behandlung zurückzuführen.



Aber besonders die arme Landbevölkerung und junge Menschen sind

durch Malaria gefährdet, die nach wie vor alle zwei Minuten ein Kind

tötet. Sie hemmt die Produktivität, belastet Familien mit

Heilungskosten, schränkt den Bildungsfortschritt ein und verlangsamt

das wirtschaftliche Wachstum.



"Wir sind im Kampf gegen die Malaria an einem kritischen Punkt

angelangt", sagte Chambers. "Damit wir diese Krankheit ausrotten

können, benötigen wir einen kreativen Finanzierungsansatz - einen,

der anhaltende Unterstützung der Geberländer mit neuen Ansätzen zum

Ausbau des Engagements besonders der Länder kombiniert, die von

Malaria betroffen sind."



Die Ausrottung von Malaria liegt in greifbarer Nähe, aber die

kommenden Jahre sind dabei kritisch. Um Erfolg zu haben, muss der

Fortschritt aufrechterhalten, die Kontrolle in den betroffenen

Ländern durchgesetzt, und die Ausrottung, wo immer möglich,

beschleunigt werden. Führungspersönlichkeiten in Afrika und Asien

haben sich ehrgeizige Agenden für ihre Regionen vorgenommen und die

Länder arbeiten intensiv an der Reduzierung von Krankheits- und

Todesfällen, um diese mutigen Ziele zu erreichen.



"Die Ausrottung von Malaria war einst ein unerfüllbarer Traum",

sagte S.E. Jakaya Kikwete, der ehemalige Präsident der Republik

Tansania, dessen Bruder als Kind an Malaria starb und der Malaria

während seiner Amtszeit zu einem Hauptthema erklärte. "Seine

Erfüllung ist jetzt in greifbare Nähe gerückt. Es sind jedoch starke

Führung und ernsthaftes finanzielles Engagement erforderlich, aber

ich bin überzeugt, dass wir Geschichte schreiben und diese brutale

Krankheit für immer ausrotten werden."



Weitere Informationen finden Sie unter www.endmalariacouncil.org.



Logo -

http://mma.prnewswire.com/media/459365/End_Malaria_Council_Logo.jpg







Pressekontakt:

media(at)endmalariacouncil.org



Original-Content von: End Malaria Council, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

End Malaria Council

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.01.2017 - 14:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1446811

Anzahl Zeichen: 6933

Kontakt-Informationen:

Firma: End Malaria Council

Stadt: Bill Gates und Ray Chambers berufen den "End Malaria Council" zur Förderung von Aufmerksamkeit und





Diese Pressemitteilung wurde bisher 37 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung