Yamaha Synths auf der NAMM 2017: MONTAGE Version 1.50, Soundmondo und vieles mehr erleben

Zur NAMM 2017 stellt Yamaha das MONTAGE-Update 1.50 vor.

(firmenpresse) - Rellingen, 20. Januar 2017 - Vom 19. bis 22. Januar 2017 ist die NAMM im kalifornischen Anaheim wieder einmal der Mittelpunkt der Musikwelt. Yamaha freut sich auf drei prall gefüllte Tage zum Thema Synthesizer. Es gibt viel zu entdecken - vom neuesten Firmware-Update für MONTAGE über den Service Soundmondo zum Teilen von Sounds bis hin zu aufregenden Sound-Bibliotheken für MONTAGE.

Firmware-Update bringt MONTAGE auf Version 1.50

Vor einem Jahr hat Yamaha der Öffentlichkeit MONTAGE präsentiert. Aber das Streben nach Perfektion ist nie zu Ende: Ein kostenloses Firmware-Update führt Version 1.50 ein und beinhaltet viele spannende Features. 52 neue Performances wurden hinzugefügt. Mit einer Mischung verschiedener Stile bringen sie die Motion Control Synthesis Engine voll zur Geltung. Auch fünf neue Effekte sind verfügbar, darunter ein erweiterter Rotary-Effekt. Zudem können Performances jetzt einer Favoriten-Kategorie zugewiesen werden. Für noch mehr Übersicht gibt es neue Anzeigeoptionen in der grafischen Oberfläche. Darüber hinaus können der Super-Regler und die zuweisbaren Regler jetzt von einander entkoppelt werden. Es ist auch möglich, Szenen per MIDI Control Change Events zu ändern. Und der gesamte Memory-Speicher des MONTAGE kann jetzt in einer einzigen ALL-Datei gespeichert werden - perfekt für Backups!

Weitere Informationen zum Update gibt es im aktuellen Music Production Guide. Das MONTAGE Firmware-Update auf Version 1.50 kann kostenlos heruntergeladen werden auf http://download.yamaha.com/top/?site=uk.yamaha.com;amp;language=en

Magischer Meilenstein: Soundmondo erreicht 10.000 Sounds

Mit Soundmondo hat Yamaha eine herausragende Plattform zum Teilen von Sounds eingeführt. Den Erfolg unterstreicht die Tatsache, dass gerade ein beeindruckender Meilenstein erreicht wurde: Inzwischen wurden 10.000 Sounds von Nutzern aus aller Welt hochgeladen! Es ist also der perfekte Zeitpunkt, sich der Soundmondo-Gemeinde anzuschließen und eigene Kreationen hinzuzufügen oder die 10.000 verfügbaren Sounds zu durchstöbern und die eigenen Favoriten kostenlos herunterzuladen. Die Anmeldung ist unkompliziert und kostenlos zu finden auf

https://soundmondo.yamahasynth.com

Verlängerung für MONTAGE Bonus: Bösendofer Imperial Grand Samples kostenlos

Vergangenen Monat bot Yamaha eine Promo-Aktion an, mit der alle MONTAGE Besitzer das Bösendorfer Imperial Premium Grand Piano Soundset kostenlos erhielten, wenn sie ihren MONTAGE registrierten. Eine gute Nachricht für alle, die die Aktion verpasst haben: Die Promo wird verlängert. Wer seinen neuen MONTAGE 6/7/8 bis zum 30. Juni 2017 registriert, erhält das Gratis-Soundset. Es ist als Library-Datei erhältlich und kann parallel zum User-Memory installiert werden. Alle Informationen zur Promo gibt es auf https://europe.yamaha.com/en/products/music_production/synthesizers/montage/sound_library.html

Neue MONTAGE Sound-Bibliotheken erhältlich

Yamaha hat noch mehr gute Nachrichten für MONTAGE Anwender: Es gibt ein spannendes neues Set an Sound-Bibliotheken für MONTAGE! Insgesamt stehen 17 neue Bibliotheken von EasySounds & Yamaha MusicSoft zur Verfügung. Neben Live Organ, Amazing Metal Hits und Dance Pro sind auch Blue Man Group, Abstrakt Horror, FM Milestones und viele weitere enthalten. Eine vollständige Liste der neuen MONTAGE Sound-Bibliotheken gibt es auf

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VOk6V-CtlqAGggeCdv1c2le6ovEq-Z_8TDzAYxiqGOM/edit#gid=604093224

Yamaha Synths live auf der NAMM 2017 sowie in den sozialen Medien erleben

Yamaha lädt alle Besucher der NAMM vom 19. bis 22. Januar im kalifornischen Anaheim herzlich zu einem Besuch im Marriott Hotel ein. Dort findet ein spannendes Programm mit Auftritten und Vorführungen statt, unter anderem mit Keith Hersch von The Blue Man Group, EMKE, Ronnie Foster und Produktspezialist Blake Angelos. Wer nicht auf der NAMM 2017 dabei ist, sollte Yamaha Synths in den sozialen Medien im Augen behalten, um alle Ankündigen und spannende Neuigkeiten mitzubekommen.

Yamaha Synths ist vertreten auf:

Facebook: https://www.facebook.com/yamahasynths/

Twitter: https://twitter.com/yamahasynthseu

Instagram: https://www.instagram.com/yamahasynths_official/





Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

Verlinkung-Tipps:



