Bauprojekte in luftiger Höhe

So baut man 150müber dem Erdboden

Hoch hinaus mit Grewe Bauaufzüge

(firmenpresse) - Bauprojekte an Kirchtürmen und Hochhäusern zieren die Gebäude unserer Städte. Damit Bauarbeiter in diesen luftigen Höhen sicher und effektiv arbeiten können, braucht man eine gute Baustellenlogistik, den passenden Bauaufzug sowie die nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Darum kümmert sich die Grewe Bauaufzüge GmbH.

Grewe Bauaufzüge bietet seit mehr als 30 Jahren Erfahrung und Qualität im Bereich Bauaufzug, Lastenaufzug und Gerüstaufzug. Das Familienunternehmen bringt Bauarbeiter und Materialen mit ihren Aufzügen in bis zu 150m Höhe und ermöglicht Bauprojekte in den verschiedensten Höhen. Dabei kommen die Bauaufzüge vor allem auch bei Revisionen und Neubauten von Industrieanlangen zum Einsatz. Beim vertikalen Transport von Bauelementen und Personen hat laut Geschäftsführer Hubert Grewe Sicherheit oberste Priorität: "Geprüfte und gewartete Bauaufzüge, sowie sichere Übertritte sorgen für einen optimalen Zugang zu höher gelegenen Arbeitsstätten. Unsere Aufzüge vermeiden zudem nicht nur Schmutz im Treppenhaus, sondern sparen auch enorm Arbeitszeit und Ressourcen ein." Neben weniger Transportschäden durch geeignete Plattformen, kommen Mitarbeiter außerdem schneller zum Arbeitsplatz. "Weniger Unfälle und entsprechend weniger Krankenstände durch unsere sicheren Fahrkörbe lohnen sich für jedes Bauprojekt", nennt Grewe die Vorteile seiner Bauaufzüge. Mit einer Nutzlast von 200 bis 3700kg kann ein Bauaufzug bis zu 12 Personen in die Lüfte befördern. Das Bauvorhaben kann dabei mit Hilfe der Bauaufzüge auch im Winter fortgesetzt werden. Geschützte Plattformen und sichere Zugänge garantieren auch bei Schnee und Glatteis die nötige Arbeitssicherheit.

Neben dem Transport von Personen und Lasten bietet die Grewe Bauaufzüge GmbH zudem Baustellenbetreuung und Beratung bei der Baustellenlogistik an. Nicht selten haben Projekte ganz besondere Ansprüche und benötigen Unterstützung. Mit dem Schlagwort Sicherheit im Fokus, umfasst das Angebot außerdem Prüfungen (UVV) und Sachverständigerabnahmen (ZÜS).

Langjährige Kundenbeziehungen sprechen für die Grewe Bauaufzüge GmbH. Gut beraten und ausgerüstet mit Höhenzugangstechnik renommierter deutscher Marken, ist das Unternehmen vor allem für Architekten, Gerüstbauer, Bauunternehmer und Handwerksbetriebe interessant.





