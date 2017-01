17. Neujahrsempfang und Vernissage der GODYO-Unternehmensgruppe

Mit den Themen Big Data und Digitale Stadt startet das Jenaer IT-Unternehmen ins neue Jahr – Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, IT-Business, Wissenschaft, Politik und Verbänden haben sich für den kommenden Dienstag (18 Uhr) in der Firmenzentrale im Jenaer Gewerbegebiet Göschwitz zum traditionellen Neujahrsempfang angesagt. Mit der Vernissage wird die Ausstellung Adam Noack: „Datengeflüster“, die in erstmaliger Zusammenarbeit mit dem Jenaer Kunstverein e. V. entstand, eröffnet.

Adam Noack: Regal (Papierflut), Öl auf Leinwand, 2015

(firmenpresse) - „Mit dem diesjährigen inzwischen siebzehnten Neujahrsempfang wollen wir nicht nur unseren Kunden und Partnern für die gute Zusammenarbeit danken, sondern ihnen auch Anregungen für ihre Arbeit und Denkanstöße für ihr zukünftiges Handeln geben“, sagt Hans-Uwe Schramm, Vorstand der GODYO-Unternehmensgruppe.



So stehen die beiden Themen Big Data und Digitale Revolution nicht nur im Fokus des Abends, sondern erweitern auch das Unternehmens-Portfolio und -Know-how. Auf Basis der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der vergangenen Jahre werden dem Markt Consulting und Lösungen im Bereich Hybrid Cloud, Industrie 4.0 und Digitalisierung angeboten.



„Vor allem im Segment innovativer Cloudlösungen beobachten wir auch bei unseren mittelständischen Kunden eine Veränderungsbereitschaft, die uns gemeinsam völlig neue Formen der Zusammenarbeit, der Unterstützung der Geschäftspolitik und die gemeinsame Umsetzung ermöglicht“, führt Hans-Uwe Schramm aus. Mit Hybrid Cloud positioniert GODYO in Zusammenarbeit mit der ACP Gruppe einen völlig neuen Lösungsansatz, in dem der Betrieb und die laufenden Anpassungen von Kundensystemen ganzheitlich positioniert werden.



Andreas Hausmann, Chief Technologist mit dem Schwerpunkt: Idea Economy bei Hewlett Packard Enterprise (HPE), greift in seinem Vortrag des Abends das Thema Big Data auf und stellt das Forschungsprojekt The Machine vor. Mit dem Server-Prototypen namens The Machine stellt HPE die derzeit gültigen Annahmen im Bereich des Supercomputings auf den Prüfstand und entwickelt neue Lösungsansätze, die die Umsetzung von Big Data für die Zukunft möglich macht.



Auch für den Plan der Stadt Jena sich am Wettbewerb "Digitale Stadt" des Branchenverbandes Bitkom e.V. zu beteiligen, steht die GODYO-Gruppe mit ihrem Know-how den Initiatoren zur Seite. Für ein erstes Brainstorming hat JenaWirtschaft schon für den Folgetag eingeladen. Der Neujahrsempfang bietet Oberbürgermeister Dr. Albrecht Schröter den Rahmen, das Vorhaben und die Motivation der Stadt den Anwesenden vorzustellen.





Die traditionelle Vernissage nimmt die Themen des Abends erneut auf. „Datengeflüster“ – die Ausstellung mit Werken von Adam Noack entstand in erstmaliger Zusammenarbeit mit dem Jenaer Kunstverein e. V. und wurde kuratiert von Robert Sorg.

Adam Noack sieht die Welt als Maler. Nichts weniger als die großen Themen der Gegenwart, die digitale Revolution, der Wandel von Lebens- und Arbeitsformen beschäftigen ihn, wenn er malend Alltagsszenen schildert oder zeitgenössische Sinnbilder formuliert.

Mit Adam Noack stellt GODYO ihren Gästen einen der derzeit erfolgreichsten und vielversprechendsten jungen Thüringer Künstler vor: Innerhalb kurzer Zeit hat der 1984 geborene und in Weimar lebende Maler mehrere wichtige Auszeichnungen und Förderungen erhalten; im Jahr 2017 ist er Stipendiat des Freistaats Thüringen.



Die Ausstellung kann vom 30. Januar bis zum 28. April 2017 von Montag bis Freitag jeweils von 14:00 – 17:00 Uhr bei GODYO in der Prüssingstraße 35 besichtigt werden (freier Eintritt).





Mit über 25 Jahren Erfahrung im IT-Umfeld bietet GODYO hoch qualifizierte Beratungsleistungen und konzipiert speziell auf die Kunden zugeschnittene IT- und Software-Lösungen.

Die Experten von GODYO entwickeln nicht nur die maßgeschneiderte Software für Unternehmen sondern bauen auch IT-Systeme und unterstützen mit Live-Support, zentralen Ansprechpartnern sowie kontinuierlichem Monitoring und Reporting



Die Unternehmen GODYO-Gruppe – GODYO Enterprise Computing AG, GODYO Business Solutions AG und ComputerDienst Jena GmbH – agieren seit 1990 erfolgreich am Markt und gehören seit 2016 der bundes-weit und in Österreich tätigen ACP Gruppe an.

