ASB ehrt Schneiderwerkstatt für Geflüchtete in Hamburg (FOTO)

In der ASB-Flüchtlingsunterkunft Papenreye in Hamburg-Niendorf

herrscht geschäftiges Treiben: Dreimal wöchentlich ermöglicht eine

Schneiderwerkstatt den Geflüchteten, Kleidung für sich und ihre

Familien zu nähen. Das Gemeinschaftsprojekt der ASB Flüchtlingshilfe

Hamburg GmbH und des ASB-Ortsverbands Hamburg-Eimsbüttel wird heute

von Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch mit einem "Leuchtturm der

Integration" ausgezeichnet.



"Tatenlos in den Unterkünften zu sitzen ist für viele der Bewohner

ein Gräuel", sagt Ulrich Bauch. "Die Schneiderei gibt ihnen die

Möglichkeit, produktiv zu werden, in Kontakt zu anderen Menschen zu

kommen und gleichzeitig die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu

stellen - ein einfaches und gerade deshalb bemerkenswertes Konzept,

das Achtung verdient." Einige der rund 60 Näherinnen und Näher, die

regelmäßig die Werkstatt besuchen, waren früher schon als Schneider

tätig. Ein Ziel ist es daher, eine dauerhafte Beschäftigung für die

handwerklich geübten Geflüchteten zu finden.



In der Werkstatt entstehen hübsche Kinderkleidungsstücke oder

schicke Herrenhemden, aber auch Bettwäsche oder Gardinen für die

Unterkunft. Das Zubehör wurde von großzügigen Privatpersonen und

Unternehmen gespendet. Betreut wird die Werkstatt vom

"Internationalen Frauenzimmer", einer Gruppe von Frauen verschiedener

Nationalitäten, die seit langem beim ASB einen Treffpunkt gefunden

haben und sich nun ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren.



Der ASB Deutschland e.V. sucht ständig nach innovativen und

pragmatischen Ideen innerhalb des ASB, um Flüchtlingen zu helfen und

ihnen die Integration in Deutschland zu erleichtern. Zwölf

vorbildliche Initiativen deutschlandweit hat der Bundesverband

bereits als Leuchtturmprojekte ausgezeichnet.



Mehr Informationen unter: www.asb.de/leuchttuerme









