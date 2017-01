"Bilals Weg in den Terror" - fünfteilige Podcast- und Radioserie | Radioeins: ab Fr., 27.01., 7.45 Uhr | Kulturradio: ab Sa., 28.01., 9.04 Uhr

(ots) - Radioeins und Kulturradio vom Rundfunk

Berlin-Brandenburg (rbb) präsentieren ab 27. Januar 2017 die

fünfteilige Podcast- und Radioserie "Bilals Weg in den Terror". Der

Autor Philip Meinhold macht sich in der Serie auf die Suche nach den

Ursachen der Radikalisierung des 17-jährigen IS-Kämpfers Bilal,

spricht mit Verwandten und Freunden von Bilal, mit

Sicherheitsexperten und Vertretern der islamistischen Szene. In einer

Kooperation von Kulturradio und Radioeins mit NDR Kultur und N-JOY

ist daraus eine bewegende fünfteilige Reihe entstanden.



"Jetzt kommt das Derbste, Bruder: Der Amir sagt einfach zu denen:

'Ja, kämpft einfach! Geht einfach nach vorne, stürmt einfach nach

vorne.' [...] Er schickt die einfach zum Tod." Im März 2016

veröffentlicht der Verfassungsschutz die Audionachricht des

17-jährigen Bilal aus Hamburg. Ein Jahr zuvor hatte sich der

Hamburger in Syrien dem IS angeschlossen. Zwei Monate später war

Bilal tot.



Bilals Geschichte beginnt Ende der 90er-Jahre in Zentralafrika.

Als kleines Kind kommt er mit seiner Mutter und zwei Geschwistern

nach Deutschland. Bilal, der mit bürgerlichem Namen Florent heißt,

wächst in der Nähe der Hamburger Reeperbahn auf. Er interessiert sich

für Fußball und besucht den Jugendclub der St. Pauli Kirche. Der

Pfarrer beschreibt ihn als ein fröhliches Kind, einen "Racker mit

großer Klappe". Doch unter der Oberfläche gärt es. Der Vater fehlt,

die Mutter, eine gläubige Christin, ist alleine mit drei kleinen

Kindern. Mit 14 Jahren gerät Florent in salafistische Kreise: An den

Wochenenden verteilt er vor dem Hauptbahnhof den Koran, trägt

Pluderhosen und lange weiße Hemden. In Verehrung des dunkelhäutigen

Gefährten des Propheten Mohammed nennt er sich Bilal.



Sendetermine



Radioeins sendet eine Kurzfassung der ersten Folge am 27. Januar



um 7.45 Uhr, Kulturradio präsentiert die halbstündige Folge am 28.

Januar um 9.04 Uhr. Die weiteren Folgen laufen im Wochenrhythmus zur

selben Zeit. Beide Radioprogramme bieten die Serie online an:

kulturradio.de und radioeins.de. Zudem kann die Reihe als Podcast

auch bei iTunes abonniert werden.



Die Folgen:



Folge 1: Trauerfeier für Florent



Folge 2: Ungebetene Gäste



Folge 3: Die schicken die Brüder zum Tod



Folge 4: So tickt ein Salafist



Folge 5: Chat mit einem Toten



Philip Meinhold



Philip Meinhold, 1971 in Berlin geboren, arbeitet seit mehr als 20

Jahren als freier Journalist, zunächst für die Jugendwelle Fritz,

später für Radioeins vom rbb sowie als freier Autor für Zeitungen und

Zeitschriften. Von 2001 bis 2005 studierte er neben seiner

journalistischen Tätigkeit am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

2002 erschien sein Debütroman "Apachenfreiheit", im Frühjahr 2009 der

Roman "Fabula rasa". Meinhold veröffentlichte Erzählungen und

Kolumnen in diversen Anthologien und gewann verschiedene

Literaturpreise und Stipendien. 2015 produzierte er für Radioeins und

Kulturradio die neunteilige Podcast-Serie "Wer hat Burak

erschossen?".



Das Team



Autor: Philip Meinhold, Ton: Martin Seelig, Bernd Bechtold,

Benjamn Ihnow, Wenke Decher und Katrin Witt, Musik: Gudrun Gut,

Regie: Nicolai von Koslowski, Redaktion: Ulrike Toma, Jens Jarisch



Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.rbb-online.de/un

ternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/01/-bilals-weg-in-

den-terror---fuenfteilige-podcast--und-radioserie.html







