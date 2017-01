Unterwegs auf gesundem Fuß: Fußpflegepraxis Cramer in Bremen

Tag für Tag beanspruchen wir sie durch enge Schuhe und weite Wege: unsere Füße. Deshalb sollten wir sie regelmäßig pflegen. In Bremen vertrauen Menschen seit Jahren auf die Fußpflegepraxis Cramer.

(firmenpresse) - Vor mehr als 20 Jahren hat sich Fußpflegerin Ute Cramer der Fußgesundheit und -ästhetik ihrer zahlreichen Kunden verschrieben. Seither führt sie in ihrer gemütlichen Fußpflegepraxis in Bremen ganzheitliche Fußpflegebehandlungen durch. Dabei werden Hygiene und Freundlichkeit besonders groß geschrieben. Die Praxis verfügt über eine moderne Ausstattung. Neuartige Behandlungsmethoden und fortschrittliche, technische Geräte ermöglichen ein breitgefächertes Behandlungsangebot, das von der Entfernung von Hühneraugen und eingewachsenen Nägeln über die diabetische Fußbehandlung bis zur Nagelspangenbehandlung reicht. Dabei geht Fußpflegerin Ute Cramer aus Bremen stets behutsam vor, um Kunden eine schmerzfreie Behandlung zu ermöglichen.



Fußerkrankungen frühzeitig vorsorgen



Werden Fußerkrankungen oder Fehlstellungen nicht rechtzeitig erkannt, können bleibende Schäden entstehen. Dank langjähriger Erfahrung sowie regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen verfügt Ute Cramer aus Bremen über ein weitreichendes Know-how, durch das sie Fußerkrankungen frühzeitig erkennt und gezielt behandeln kann. Neben dem medizinischen Aspekt verfügt das Fußpflegestudio in Bremen über ein weitreichendes Leistungsangebot an ästhetischen Behandlungen. Darunter unter anderem das Nageldesign. Dank der Hornhautentfernung und hochwertigen Lacken machen die Kunden des Fußpflegestudios in Bremen auch in Sandalen eine gute Figur.







