Von Morenhoffen Immobilien aus München

Der Verkauf und die Vermietung von Immobilien bringen einige Aufgaben mit sich. Eigentümer sind sich im Voraus meist nicht über das Ausmaß bewusst. Doch jeder Fehler kann einen Geldverlust bedeuten.

(firmenpresse) - Eigentümer glauben oft, den Wert ihrer Immobilie zu kennen und nehmen es sich zur Aufgabe, diese privat zu verkaufen. Allerdings bedenken sie den Rattenschwanz an Anforderungen, die sich ergeben, nicht im Vorfeld. Experten wie Immobilienmakler haben an dieser Stelle den besseren Überblick. Unter anderem kennen sie den Markt, den besten Verkaufszeitpunkt und die Verkaufspreise. In München stehen Anja von Morenhoffen und ihr Team seit 1972 zu allen Fragen rund um den Verkauf und die Vermietung von Immobilien mit Rat und Tat zur Seite.



Hausverkauf flexibel und sicher

Ziel jedes Eigentümer ist es, seine Immobilie zeitnah zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Ohne professionelle Hilfe können sich ungeahnte Hindernisse ergeben. Mit einem Profi an der Seite werden Verkauf und Vermietung zum Kinderspiel. Von Morenhoffen Immobilien zeichnen über 40 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, umfangreiches Marktwissen und Topbewertungen auf dem Portal Immobilienscout24 aus. Das Team nimmt sich Zeit, wenn seine Kunden Zeit haben, auch abends und am Wochenende. Ob Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, Eigentumswohnungen oder Grundstücke, von Morenhoffen Immobilien bietet die gesamte Verkaufsabwicklung aus einer Hand: Von der Preisermittlung, dem Erstellen aussagekräftiger Bild-Exposés und der Veröffentlichung in allen relevanten Internetportalen sowie Printmedien über Besichtigungen bis hin zur Bonitätsprüfung und Hilfe bei der Finanzierung für den Käufer. Der Rundum-Service bietet den Eigentümern der Immobilien Sicherheit und nimmt die unüberschaubare Arbeit ab.







von Morenhoffen Immobilien

Sexauerstraße 3, 81827 München

20.01.2017

Sprache: Deutsch

News-ID 1446839

Anzahl Zeichen: 1820

von Morenhoffen Immobilien

Anja von Morenhoffen

München

Telefon: 089 4307148



