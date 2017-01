Werder Bremen-Presseservice: Kleinheisler auf Leihbasis nach Budapest

(ots) - Die Leihe von Laszlo Kleinheisler zu Darmstadt 98

wird vorzeitig beendet. Der ungarische Nationalspieler, der im Sommer

vom SV Werder zu den Lilien ausgeliehen wurde, kehrt aber nicht mit

sofortiger Wirkung an die Weser zurück. Vorbehaltlich des

erfolgreichen Medizinchecks zieht er auf Leihbasis weiter zu

Ferencváros Budapest. Darauf einigten sich am Freitag alle Parteien

wie Werders Geschäftsführer Frank Baumann bestätigte.



"Laszlo hätte in der Rückrunde in Darmstadt vermutlich deutlich

weniger Spielzeit bekommen, deshalb haben wir hier nach einer Lösung

gesucht und sind froh, dass Laszlo jetzt in seinem Heimatland auf

hohem Niveau Spielpraxis sammeln kann", erklärt Frank Baumann,

Geschäftsführer Sport.







