Textilrecycling: Eurocycle GmbH ist ein zuverlässiger Partner

(firmenpresse) - Der Textilrecyclingmarkt ist hart umkämpft und in der Vergangenheit oft in die Kritik geraten. Leider verderben einige ?schwarze Schafe' den Ruf einer der wichtigsten Branchen im Recyclingbereich. In jedem Jahr werden allein in Deutschland mehr als eine Millionen Tonnen Textilien als Altkleider aussortiert. Anhand dieser Menge wird deutlich, wie wichtig ein seriöses, umweltgerechtes Textilrecycling, wie zum Beispiel durch die Firma Eurocycle GmbH, ist. Altkleider sind zudem ein wertvolles Gut, mit dem weltweit beträchtliche Mengen an Geld erwirtschaftet werden.



Textilrecycling ist also Vertrauenssache und gehört in erfahrene Hände. Vielen Unternehmen, Kommunen und karitativen

Einrichtungen fällt es schwer ein geeignetes Unternehmen für eine Kooperation in Sachen Altkleider zu finden. Die Eurocycle GmbH ist als Unternehmen, das nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) zertifiziert ist, ein zuverlässiger und seriöser Partner, wenn es um ein ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliches Textilrecycling geht. Das bundesweit tätige Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und steht seit geraumer Zeit als zuverlässiger Partner auch für Kommunen und gemeinnützige Organisationen zu Verfügung und kauft z.B. gerne größere Mengen von Alttextilien an, um sie einer Wiederverwertung zuzuführen, die den aktuellen Umweltstandards entspricht.



Für gemeinnützige Organisationen steht natürlich stets der karitative Gedanke im Vordergrund. Eurocycle kann diesen Organisationen dabei helfen ihre Arbeit noch erfolgreicher zu gestalten, denn dem Unternehmen Eurocycle ist es ein besonders Anliegen karitative Organisationen durch ein effektives Altkleidermanagement bei ihrer Arbeit wirkungsvoll zu unterstützen.



Auch Kommunen verfügen häufig über Stellplatzmöglichkeiten für Altkleidercontainer oder über größere Mengen an Altkleidern, die es sinnvoll weiter zu verwerten gilt. Eurocycle GmbH bietet lukrative Verdienstmöglichkeiten für Stellplatzgeber und faire Preise für Alttextilien. Eurocycle steht also als zuverlässiger und seriöser Partner bei Fragen rund ums Textilrecycling zur Verfügung.









Mit seiner Zertifizierung nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) und seiner Erfahrung steht Eurocycle für ein vorbildliches Textilrecycling, das sich an den aktuellsten Umweltschutzrichtlinien orientiert.



