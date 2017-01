Klaffenbacher Lichtmess im Wasserschloß Klaffenbach

Das Wasserschloß Klaffenbach lädt am 29. Januar 2017 zum romantisch-feierlichen Ausklang der Weihnachtszeit

(LifePR) - Jahr für Jahr erstrahlt das Wasserschloß Klaffenbach einzigartig im weihnachtlichen Lichterglanz. Am letzten Sonntag vor dem Lichtmessfest können sich Besucher noch einmal vom Zauber der Weihnacht gefangen nehmen lassen und mit Ihrer Gastgeberin Frederike Gräfin von Grünberg, alias Birgit Lehmann, das Ende der Weihnachtszeit feiern. Gemeinsam mit ihren Mägden Marie-Charlott und Anna Sophie, sowie den Klaffenbacher Nachtwächtern Benno und Johann, erzählt sie amüsante Anekdoten und Wissenswertes rund um das Lichtmessfest einst und heute. Weihnachtliche Gaumenfreuden und ein festlich musikalisches Rahmenprogramm u.a. mit den Sängerinnen Claudia Müller-Kretzschmer und Susanne Müller-Kaden, dem Akkordeonsolisten Volkmar Thermer sowie dem Chor der Grundschule Klaffenbach begleiten die Gäste unterhaltsam in den Abend, ehe pünktlich mit dem Glockenschlag 18 Uhr die weihnachtliche Beleuchtung erlischt. Während der Klaffenbacher Lichtmess sind die Besucher eingeladen, Kerzen, Laternen und Lampions mitzubringen und so selbst Teil des Lichtermeers zu werden. Im Rahmen der Veranstaltung werden Kutschfahrten um das Ensemble angeboten.

29. Januar 2017 | 15.30 ? 18.00 Uhr | Wasserschloß Klaffenbach | Schlosshof

Programmbeginn

17.00 Uhr

Eintritt

3,00 ? | ermäßigt 1,50 ?

inkl. Eintritt in die Ausstellung ?die kunst um leben?





Dies ist eine Pressemitteilung von

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.01.2017 - 15:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1446847

Anzahl Zeichen: 1546

Kontakt-Informationen:

Firma: C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Stadt: mnitz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung