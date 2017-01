Safenames steigert Netzwerksicherheit mit DDoS-Mitigation-Diensten von Level 3

ein

Anbieter von Domainregistrierungsdiensten, verbessert mit Level 3 den

Schutz vor Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffen. Die

DDoS-Mitigation-Lösung von Level 3 Communications

leitet den Datenverkehr über

die Level 3 Scrubbing-Infrastruktur und ermöglicht so Schutz auf

Knopfdruck in nahezu Echtzeit.



Safenames hat die Level 3 DDoS-Mitigation-Lösung mit

Flow-basiertem Monitoring implementiert und bekommt so eine 24/7

Unterstützung von Sicherheitsexperten, die in den weltweit verteilten

Security Operations Centres (SOC) von Level 3 arbeiten. Die

DDoS-Mitigation-Lösung schützt die IP-Adressen des Kunden gegen eine

Vielzahl von Angriffsmethoden und sichert zugleich die Infrastruktur

von Safenames.



Level 3 ist seit drei Jahren der zentrale Netzbetreiber für

Safenames. Das Unternehmen hat sich aufgrund des robusten Netzwerks

und der globalen Reichweite für Level 3 entschieden. Außerdem hat

Level 3 einen Point of Presence (PoP) im kürzlich von Safenames

erworbenen Rechenzentrum in den Midlands eingerichtet.



Wichtige Fakten zu DDoS Services:



- Level 3 hat seine DDoS-Mitigation-Lösung im September 2016 durch

die weltweite Bereitstellung seines Border Gateway Protocol

Flowspec erweitert, einer technischen Funktion, die eine zusätzliche Ebene

to-Defend-Against-DDoS-Attacks-Now-Benefit-from-Enhanced-Mitigation

) erweitert, einer technischen Funktion, die eine zusätzliche Ebene

für die rasche Abwehr von Bedrohungen über das Level 3 Backbone

bereitstellt. Diese wehrt volumetrische Attacken ab und schafft so

für Kunden ein sichereres Netzwerk.

- Das Level 3 Sicherheitsteam wendet pro Tag rund 100 DDoS-Angriffe

ab.

- Die Level 3 SOC-Experten stehen zur Verfügung, um zusätzlichen



Kontext zu liefern und bei Bedarf Bedrohungen oder eskalierende

DDoS-Attacken abzuwehren.

- Mehr als 30 Prozent der DDoS-Angriffe erreichen nach Angaben der

Level 3 Threat Research Labs 10 Gbit/s oder mehr. Ein Angriff

dieser Größenordnung führt dazu, dass Unternehmensdienste nicht

mehr online verfügbar sind.

- Die aktuelle Malware-Forschung

der Level 3

Threat Research Labs im Bereich Internet der Dinge zeigt, dass

viele vernetzte Geräte kompromittiert werden und Angriffe

ermöglichen, die mehr als 600 Gbit/s erreichen können. Der

steigende Umfang macht die Notwendigkeit einer erhöhten

Abwehrkapazität deutlich.

- Die DDoS-Aufnahmekapazität von Level 3 beträgt rund 4,5 Tbits pro

Sekunde.

- Level 3 verfügt über 11 Scrubbing Center auf vier Kontinenten. Zu

den Standorten zählen São Paulo, Frankfurt, London, Hongkong,

Tokio, Singapur, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und

Washington, D.C.

- DDoS-Attacken können erhebliche finanzielle Auswirkungen auf

Unternehmen haben, die ihre Umsätze über die Bereitstellung von

Dienstleistungen für ihre Kunden im Internet erwirtschaften.

- Laut jüngsten Recherchen

von IDG

Connect zählen der Verlust von Reputation und Kundenvertrauen zu

den größten Sorgen, die Unternehmen in Westeuropa im Zusammenhang

mit Datensicherheit haben.



Zitate:



Andrew Edison, SVP Sales EMEA bei Level 3



"Daten und Netzwerke bilden die tragenden Säulen eines

Unternehmens. Level 3 engagiert sich für die Bereitstellung eines

Dienstleistungsportfolios, das Kunden angesichts einer ständig

wachsenden Bedrohungslandschaft ein effizientes und sicheres

Unternehmenswachstum ermöglicht. Level 3 DDoS-Mitigation-Dienste

bieten den entscheidenden Schutz gegen Angriffe und tragen dazu bei,

Ängste zu mindern. Mit dem weitreichenden Blick auf die

Bedrohungslandschaft erforscht, ermittelt und entschärft Level 3

zahlreiche Bedrohungen, bevor diese den Kunden treffen."



Gavin Mills, Sales Director bei Safenames



"Wir haben viele hochkarätige Kunden, die Schutz vor der

zunehmenden Bedrohung durch Cyber-Attacken benötigen. Mit der

netzwerkbasierten Sicherheit von Level 3 haben wir Rückendeckung und

können unseren Kunden ein noch höheres Maß an Souveränität bieten.

Dass wir über einen globalen Infrastrukturanbieter wie Level 3 das

Netz betreiben, gibt uns die ideale Möglichkeit, unsere

Geschäftsaktivitäten weltweit zu erweitern."



Zusätzliche Ressourcen:



- Video: Erfahren Sie Näheres zur Rolle des Netzwerks in der

Cybersicherheit

LR-K5vvet5OQEtLdhnJGKzWAkqgx0ATQ3&index=1)

Video: Der Ansatz von Level 3 für Netzwerkbasierte Sicherheit

s://www.youtube.com/watch?v=ZIl9qM4xN98&index=3&list=PLR-K5vvet5OQE

tLdhnJGKzWAkqgx0ATQ3)

- Erfahren Sie mehr zum Level 3 DDoS-Mitigation-Service

(http://www.level3.com/en/products/ddos-mitigation/)



Informationen zu Level 3 Communications



Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) ist ein

Fortune-500-Unternehmen, das regionale, nationale und globale

Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmens-, Behörden- und

Carrierkunden bereitstellt. Das umfassende Level 3 Portfolio an

sicheren, gemanagten Lösungen bietet Glasfaser- und

Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenübertragung auf IP-Basis,

Wide-Area-Ethernet-Dienste, Bereitstellung von Videos und Inhalten

sowie Datacenter- und cloudbasierte Lösungen. Level 3 betreut Kunden

in mehr als 500 Märkten und 60 Ländern. Dazu nutzt es eine globale

Service-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen in drei

Kontinenten mit Anbindung an die umfangreich ausgebaute

Seekabeltechnik aufbaut. Weitere Informationen finden Sie unter

www.level3.com. Besuchen Sie uns auch bei Twitter, Facebook und

LinkedIn.



© Level 3 Communications, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Level 3,

Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) und das Level 3-Logo sind

entweder eingetragene Dienstleistungsmarken oder

Dienstleistungsmarken von Level 3 Communications, LLC und/oder

verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen

Ländern. Alle anderen hierin gebrauchten

Dienstleistungsbezeichnungen, Produktbezeichnungen, Firmenamen oder

Logos sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen

Eigentümer. Die Dienstleistungen von Level 3 werden von

Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc. erbracht.



Zukunftsweisende Aussagen



Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind

sogenannte zukunftsweisende Aussagen und basieren auf den aktuellen

Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung. Diese

zukunftsweisenden Aussagen sind keine Leistungsgarantie und

unterliegen einer Anzahl von Ungewissheiten und anderen Faktoren, auf

die Level 3 in vielen Fällen keinen Einfluss hat und aufgrund derer

die tatsächlichen Ereignisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder

implizierten Darstellungen dieser Aussagen abweichen könnten. Die

wichtigen Faktoren, aufgrund derer Level 3 seine erklärten Ziele

verfehlen könnte, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf die

Fähigkeit des Unternehmens, die Einnahmen aus seinen Dienstleistungen

zu steigern, um die finanziellen und betrieblichen Leistungsvorgaben

zu verwirklichen; effektive Geschäftsunterstützungssysteme zu

entwickeln und instand zu halten; System- oder Netzwerkfehler bzw.

Störungen zu beheben; die Sicherheit seines Netzwerks und seiner

Computersysteme aufrechtzuerhalten; neue Dienste zu entwickeln, die

den Kundenanforderungen gerecht werden und akzeptable Margen

generieren; sein Netzwerk in Zukunft erfolgreich auszuweiten oder

anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben; seine Rechte an geistigem

Eigentum und anderen Unternehmensrechten zu verteidigen; die mit der

ungewissen globalen Wirtschaftslage einhergehenden Risiken zu

steuern; anhaltende oder beschleunigte Preisrückgänge im Markt für

Kommunikationsdienste zu bewältigen; Kapazitäten für sein Netz von

anderen Anbietern zu günstigen Bedingungen zu erhalten und seine

Netze mit anderen zu verbinden; zukünftige Übernahmen erfolgreich zu

integrieren; seine Risiken im Zusammenhang mit politischen,

juristischen, regulatorischen, wechselkursbedingten und sonstigen

Entwicklungen, die mit seinen umfangreichen Auslandstätigkeiten

einhergehen, effektiv zu handhaben; sein Risiko von Eventualschulden

zu minimieren und alle Bedingungen seiner Darlehen zu erfüllen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen wichtigen Faktoren finden

sich in den Unterlagen, die Level 3 bei der US-Börsenaufsicht SEC

eingereicht hat. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen

sind unter Berücksichtigung dieser wichtigen Faktoren zu beurteilen.

Level 3 ist in keiner Weise zur Aktualisierung oder Überarbeitung

seiner zukunftsweisenden Aussagen infolge neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe verpflichtet und lehnt

jede solche Verpflichtung ausdrücklich ab.



Logo

