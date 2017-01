EU-Terminvorschau vom 21. bis 28 Januar 2017

Samstag, 21. Januar



Essen: EU-Kommissar Vella zu Gast bei der Eröffnung der Grünen

Hauptstadt Europas 2017



Heute wird EU-Kommissar Karmenu Vella, zuständig für Umwelt,

Meerespolitik und Fischerei, in einer offiziellen Eröffnungsfeier im

Beisein von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und

NRW-Umweltminister Johannes Remmel der Stadt Essen den Titel "Grüne

Hauptstadt Europa 2017" verleihen. Essen ist eine Strukturumwandlung

gelungen: von einer Kohle- und Stahlmetropole wird sie dieses Jahr

die grünste Stadt Nordrhein-Westfalens. Um 15:40 Uhr trägt sich

Kommissar Vella ins Stahlbuch (Goldenes Buch) der Stadt Essen ein.

Die feierliche Zeremonie findet ab 16 Uhr im Grugapark, Eingang

Orangerie, Virchowstr. 137, statt. Um 17:40 Uhr ist ein Pressetermin

im Musikpavillon geplant. Das anschließende Bürgerfest dauert bis

22:00 Uhr an. Weitere Informationen unter: http://ots.de/wUGXy und

http://ots.de/EzEnA. Die Eröffnung wird live auf EbS übertragen:

http://ots.de/OZxak Pressekontakte: media(at)ecg2017.essen.de und

kerstin.streich(at)ec.europa.eu



Sonntag, 22. Januar



Berlin: Treffen der G20-Agrarminister mit

EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan



EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan wird heute bei dem Treffen

der G20-Agrarminister anwesend sein. Neben der Digitalisierung in der

Landwirtschaft liegt der Themenschwerpunkt auf dem Umgang mit Wasser

im Agrarsektor. Weitere Informationen hier. Akkreditierung bis 18.01.

um 15:00 Uhr hier. Außerdem sind eine Reihe bilateraler Treffen



geplant, u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes

Joachim Rukwied und NABU-Präsident Olaf Tschimpke.



Montag, 23. Januar



Berlin: Preisverleihung des Farming By Satellite Prize -

Internationale Grüne Woche



Heute wird zum dritten Mal der Preis für die Förderung der

Anwendung von Satellitentechnologien in der Landwirtschaft ("Farming

By Satellite Prize") vergeben. Bei dem Wettbewerb werden Studenten

und junge Landwirte mit innovativen Ideen für die Nutzung von

Satellitentechnik zur Verbesserung landwirtschaftlicher Produktion

und Effizienz ausgezeichnet. Die Award-Zeremonie mit der Bekanntgabe

der Gewinner findet um 14:00 Uhr statt. Weitere Informationen hier:

European GNSS Agency



Brüssel: Konferenz "Die europäische Säule der sozialen Rechte" mit

Kommissionspräsident Juncker



Die EU Kommission veranstaltet eine europäische Konferenz zum

Thema "Die europäische Säule der sozialen Rechte: gemeinsam vorwärts

gehen". Der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird zum

Abschluss eine Rede halten. Die Konferenz ist ein wichtiger

Meilenstein bei Festlegung der zukünftigen Ausrichtung der

europäischen Säule der sozialen Rechte. Die Säule soll ein

Bezugsrahmen werden, um die Beschäftigung und die gesellschaftliche

Leistung der teilnehmenden Mitgliedstaaten abzubilden und Reformen

auf nationaler Ebene voranzutreiben. Weitere Informationen unter:

http://ots.de/lWSDb und unter: http://ots.de/XpPBM



Brüssel: Kommissionspräsident Juncker bei CDU/CSU

Europa-Fraktionsvorsitzendenkonferenz



Die Vorsitzenden der Unionsfraktionen aus den deutschen

Landesparlamenten, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der

CDU/CSU-Gruppe der EVP-Fraktion kommen in Brüssel zusammen, um über

ein Beschlusspapier zur inneren Sicherheit in Deutschland und Europa

zu beraten und dieses zu verabschieden. Neben Kommissionspräsident

Jean-Claude Juncker nehmen auch die EU-Kommissare Günther Oettinger,

zuständig für Haushalt und Personal, und Johannes Hahn, zuständig für

Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, an

den Beratungen teil. Weitere Informationen unter: http://ots.de/osH9P



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Landwirtschaft und Fischerei



Der maltesische Vorsitz stellt dem Rat heute sein künftiges

Arbeitsprogramm vor. Auf Basis einer Studie der EU Kommission über

die Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf landwirtschaftliche

Erzeugnisse findet eine Diskussion über Fragen des internationalen

Handels statt. Darüber hinaus steht der Bericht über das Milchpaket

auf der Agenda. Weitere Informationen zur Tagesagenda finden Sie

vorab hier: http://ots.de/7cllH. Das Treffen wird live bei EbS

übertragen: http://ots.de/wRcz6



Malta: Informelle Tagung des Rates für Allgemeine Angelegenheiten

(bis 24.1.)



Ein detailliertes Programm finden Sie vorab hier:

http://ots.de/2G9em



Dienstag, 24. Januar



Berlin: Festveranstaltung zu 30 Jahre Erasmus+



Im Jahr 2017 wird das 30-jährige Bestehen von Erasmus gefeiert und

damit auch das aktuelle EU-Programm für allgemeine und berufliche

Bildung, Jugend und Sport - Erasmus+. Bei der Festveranstaltung

findet eine Reise durch die Geschichte der europäischen

Bildungsprogramme statt und gleichzeitig wird ein Blick in die

Zukunft gerichtet. Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung,

Kultur, Jugend und Sport, hält einen Impulsvortrag. Johanna Wanka,

Bundesministerin für Bildung und Forschung, und Manuela Schwesig,

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sind

ebenfalls anwesend. Veranstaltungsort: Berlin Congress Center (bcc),

10:00 - 19:30 Uhr. Weitere Informationen zu den einzelnen

Programmpunkten finden Sie unter: http://ots.de/mblwr. Mehr

Informationen zu Erasmus+ gibt es hier: http://ots.de/zDRTq



Berlin: EU-Bildungskommissar Navracsics besucht Mobilitätsprojekt

für Berufsschüler



Im Anschluss an die Festveranstaltung zu 30 Jahren Erasmus+

besucht EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics ein Mobilitätsprojekt

für Berufsschüler in Berlin-Friedrichshain. In Kooperation mit der

August-Sander-Schule und berufsbildenden Schulen in Finnland, Island,

Frankreich und Großbritannien organisiert das Ludwig-Wolker-Haus e.V.

Auslandspraktika für Sozialassistent/innen. Dabei werden

benachteiligte Jugendliche in ihrer Berufsausbildung unterstützt und

durch internationale Mobilität dazu bewegt, Abbrüche ihres

Abschlusses zu verhindern. Beginn des Projektbesuchs: 14.15 Uhr, Ort:

August-Sander-Schule, Nagler Str. 1-3. Anmeldung für Pressevertreter

bis zum 23. Januar per Mail bei: gabriele.imhoff(at)ec.europa.eu.



Brüssel: Konferenz zur europäischen Raumfahrtpolitik mit

EU-Kommissionspräsident Juncker (bis 25.1.)



Im Rahmen der 9. Konferenz zur europäischen Raumfahrtpolitik zum

Thema "Weltraumstrategie für Europa: Der Weg voran" wird über die

mittel- und langfristige Entwicklung der europäischen

Raumfahrtprogramme diskutiert. Dabei steht auch die von der

Europäischen Kommission erarbeitete Weltraumstrategie für Europa und

der neue Fahrplan der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zur

Debatte. Seitens der EU-Kommission sind vertreten der

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Hohe Vertreterin der

Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, die

Kommissionsvizepräsidenten Maros Sefcoviccund Jyrki Katainen sowie

die EU-Kommissare Elzbieta Bienkowska und Carlos Moedas. Weiter

Informationen unter: http://ots.de/r4n0h



Luxemburg: EuGH-Urteil Erzberger/TUI AG - Aufsichtsratswahl bei

grenzüberschreitendem Konzern



Das Kammergericht Berlin möchte wissen, ob es mit dem

unionsrechtlichen Verbot der Diskriminierung aufgrund der

Staatsangehörigkeit und mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit vereinbar

ist, dass ein Mitgliedstaat das aktive und passive Wahlrecht für die

Vertreter der Arbeitnehmer in das Aufsichtsorgan eines Unternehmens

nur solchen Arbeitnehmern einräumt, die in Betrieben des Unternehmens

oder in Konzernunternehmen im Inland beschäftigt sind. Vor dem

Kammergericht streiten Herr Erzberger, ein Anteilseigner der TUI AG,

und die TUI AG über die richtige Zusammensetzung des Aufsichtsrats

der TUI AG. Herr Erzberger begehrt die Feststellung, dass der

Aufsichtsrat nur aus Vertretern der Anteilseigner zusammenzusetzen

ist. Heute findet die mündliche Verhandlung vor dem Gerichtshof

statt. Weiter Informationen unter: http://ots.de/Sh39F



Mittwoch, 25. Januar



Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung



Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier abgerufen werden: http://ots.de/CU6Yo



Donnerstag, 26. Januar



Berlin: Kommissionsvizepräsident Dombrovskis spricht auf Konferenz

"Finanzmarktklausur 2017"



Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis, zuständig für

Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion

hält heute anlässlich einer Konferenz zum Thema "Finanzmarktklausur

2017" eine Rede. Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft

beraten über strategische Leitlinien und Handlungsnotwendigkeiten der

Finanzmarktpolitik. Veranstaltungsort: Commerzbank, Pariser Platz 1,

09:15 bis 21:30 Uhr. Weitere Informationen unter: http://ots.de/3zKS2



Berlin: EU-Verkehrskommissarin Bulc auf Symposium zu

Eisenbahnsektor



Wichtige Vertreter und Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politik

und Wirtschaft diskutieren im Rahmen des Symposiums "Wettbewerb und

Regulierung im Eisenbahnsektor" ordnungspolitische Themen des

Eisenbahnsektors und anderer Netzindustrien. EU-Verkehrskommissarin

Violeta Bulc wird um 10:10 Uhr zu den "Eckpunkten der europäischen

Eisenbahnpolitik" sprechen. Am Rande der Konferenz trifft Bulc mit

Dr. Rüdiger Grube, CEO und Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen

Bahn AG, zusammen. Weitere Informationen: http://ots.de/BPih8



Hannover: Kommissionsvertreter Richard Kühnel in Gesprächen mit

Schülern und Politikern



Der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, Richard

Kühnel, ist ganztägig in Hannover zu Besuch. Er ist am Morgen ab

09:00 Uhr zu Gast an der IGS Roderbruch, einer Integrierten

Gesamtschule und diskutiert mit den Schülern über Europa. Im

Anschluss trifft er zu Gesprächen mit Staatssekretärin Birgit Honé in

der Niedersächsischen Staatskanzlei zusammen. Geplant sind außerdem

ein Treffen mit Landtagspräsident Busemann und die Teilnahme an einer

Sitzung des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten. Im

Europäischen Informationszentrum (EIZ) findet um 16:00 Uhr eine

öffentliche Veranstaltung zum Thema Europa aktuell "Jahresprogramm

der Europäischen Kommission und besondere Herausforderungen" statt.

Pressekontakt: katrin.abele(at)ec.europa.eu, 030-22802140



Brüssel: Erster Vizepräsident der EU-Kommission Timmermans nimmt

am Internationalen Holocaust-Gedenktag teil



Der Erste Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans nimmt

heute am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

mit dem Titel "Wie kann das Leben weitergehen?" teil. Die Vereinten

Nationen haben diesen zum Gedenken an den Holocaust und die Befreiung

des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt. Darüber

hinaus nimmt Timmermans an einer Debatte mit der Autorin und

Historikerin Deborah Lipstadt teil.



Brüssel: Startschuss für die Feierlichkeiten zum 30jährigen

Bestehen von Erasmus+



Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Erasmus+ Programms nehmen

EU-Kommissarin Marianne Thyssen und EU-Kommissar Tibor Navracsics an

den offiziellen Feierlichkeiten im Europäischen Parlament in Brüssel

teil. Das ganze Jahr 2017 wird es überall in Europa Veranstaltungen

zur Feier des 30jährigen Bestehens geben - Konferenzen, Foren,

Dialoge, Festakte, Debatten und Ausstellungen. Weitere Informationen

unter: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en



Brüssel: Treffen der Euro-Gruppe



Die Euro-Gruppe wird über die bisherigen Fortschritte im Rahmen

der noch laufenden zweiten Überprüfung des makroökonomischen

Anpassungsprogramms für Griechenland beraten und sich mit der

Umsetzung der kurzfristigen Entschuldungsmaßnahmen beschäftigen.

Darüber hinaus steht die Überwachung nach Abschluss des Programms in

Irland und in Portugal auf der Agenda. Zudem ist ein

Gedankenaustausch über Artikel-IV-Konsultationen des IWF mit dem

Euro-Währungsgebiet geplant. Es findet auch eine Beratung zum Entwurf

einer Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets für

2017 statt. Weitere Tagesordnungspunkte werden vorab unter

http://ots.de/oQjF6 veröffentlicht. Die Pressekonferenz wird live auf

EbS übertragen: http://ots.de/SZNSl



Malta: Informelle Tagung der Justiz- und Innenminister (bis 27.1.)



Die Justiz- und Innenminister kommen zwei Mal pro Jahr in der

Hauptstadt des Mitgliedstaates, das den EU-Ratsvorsitz innehält,

zusammen, um sich über bestimmte Vorgehensweisen auszutauschen. Bei

diesem Treffen beraten die Minister über die Themen Einwanderung und

Sicherheit. Der EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft,

Dimitris Avramopoulos, nimmt seitens der EU-Kommission an dem Treffen

teil. Weitere Informationen unter: http://ots.de/nfv19



Luxemburg: EuGH-Urteil zum Kartell für Badezimmerausstattungen



Mit Beschluss vom 23. Juni 2010 verhängte die Kommission Geldbußen

in einer Gesamthöhe von über 622 Mio. Euro gegen 17 Hersteller von

Badezimmerausstattungen wegen Beteiligung an einem Kartell für

Armaturen, Duschabtrennungen und zubehör sowie Sanitärkeramik. Die

Unternehmen hätten zwischen 1992 und 2004 regelmäßig an

wettbewerbswidrigen Zusammenkünften teilgenommen, und zwar in

Deutschland, Österreich, Belgien, Frankeich, Italien und den

Niederlanden. Mit Urteilen vom 16. September 2013 bestätigte das

Gericht einen Teil der Geldbußen, andere setzte es herab. Zahlreiche

Unternehmen, aber auch die Kommission, haben beim Gerichtshof

Rechtsmittel gegen die sie betreffenden Urteile des Gerichts

eingelegt. Der Gerichtshof verkündet heute seine Urteile über alle

vierzehn Rechtsmittel. Weitere Informationen unter:

http://ots.de/VPADN



Freitag, 27. Januar



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Wirtschaft und Finanzen



Informationen zu den Programmpunkten des Ratstreffens finden Sie

unter: http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2017/01/27/.

Das Treffen wird live auf EbS übertragen: http://ots.de/4GsbI







