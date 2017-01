Gute Performance der Urlaubsmarke Vorarlberg

(ots) - Die positive Entwicklung der Urlaubsmarke

Vorarlberg hat mit den aktuellen Ergebnissen von BAKBASEL eine

erneute Bestätigung erhalten. Die Zuwachsrate von mehr als sieben

Prozent Hotelübernachtungen in den letzten fünf Sommersaisonen ist im

internationalen Vergleich herausragend und reiht das Urlaubsland

Vorarlberg auf Platz 3. Die Destinationen Lech Zürs, Kleinwalsertal

und Bodensee-Vorarlberg gehören in diesem Jahr ebenfalls zu den

Top-Platzierten.



Christian Schützinger, Landestourismusdirektor und Geschäftsführer

von Vorarlberg Tourismus arbeitet seit über zehn Jahren an der

Entwicklung der Urlaubsmarke Vorarlberg: "Wir nutzen die erfreulichen

Ergebnisse, um weiterhin gemeinsam mit den Destinationen das

Urlaubsland Vorarlberg am internationalen Reiseparkett zu

positionieren."



Das touristische Marketing geschieht in rund elf europäischen

Märkten. Die Botschaften sind speziell für den jeweiligen Markt auf

Basis von Marktforschung konzipiert. Der überwiegende Teil spielt

sich in der digitalen Welt als Content Marketing ab.



Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, Aufsichtsratsvorsitzender

von Vorarlberg Tourismus, sieht in der Studie "eine Bestätigung für

die starke Urlaubsmarke Vorarlberg und einen Beleg für die

Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke der Vorarlberger

Tourismuswirtschaft".



Weitere Ergebnisse der BAKBASEL-Studie sind: Kleinwalsertal auf

Platz vier der erfolgreichsten Destinationen im Alpenraum - bezogen

auf das gesamte Tourismusjahr 2015. Als Grund wird die sehr hohe

Auslastung der Hotelbetten und die hohe Ertragskraft genannt. Die

Wissenschaftler ziehen drei Indikatoren für den wirtschaftlichen

Erfolg heran: Die Auslastung der Hotelbetten, die Entwicklung der

Übernachtungszahlen sowie die Preisgestaltung bzw. die Ertragskraft.



Im Winter führt Lech Zürs auch in diesem Jahr wieder das Ranking



an - es "profitiert von der herausragenden Ertragskraft sowie von

einer überdurchschnittlichen Auslastung". Bemerkenswert ist weiters

der siebte Platz für Bodensee-Vorarlberg in der Sommersaison. Andere

Vorarlberger Destinationen wurden in den letzten Jahren ebenfalls

unter die Top Ten gereiht.



Starke Urlaubsmarke



Schon die renommierte Deutsche Reiseanalyse hatte für Vorarlberg

außergewöhnlich positive Werte ausgewiesen. Bei den Fragen nach der

?gastfreundlichen Bevölkerung? und der ?regionalen Küche? lag das

Plus bei mehr als zehn Prozent - zwei wichtige Indikatoren für den

Erfolg der Tourismusstrategie 2020.



"Für uns sind die Ergebnisse von BAKBASEL und der Deutschen

Reiseanalyse natürlich eine weitere Motivation, den eingeschlagenen

Weg fortzusetzen", betont Schützinger. "Die Urlaubsmarke Vorarlberg

bezieht ihre Kraft aus der authentischen Vermittlung von

Regionalität, Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit - den Säulen der

Tourismusstrategie 2020."



Zur Studie:

[http://www.bakbasel.com/fileadmin/user_upload/bakbasel_bericht]

(http://www.tourismuspresse.at/redirect/bakbasel)



Rückfragehinweis:

Christina Meusburger

Tel: 0043 5572 377033-32

Christina.meusburger(at)vorarlberg.travel



