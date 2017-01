T+P StallZeit in Rendsburg präsentiert

Martin Mees von Treurat und Partner als Referent auf EIP-Veranstaltung

(PresseBox) - Im Rahmen der europäischen Innovationspartnerschaften (EIP), einem Förderprojekt der EU, fand am 9. Januar eine Vortragsveranstaltung in Rendsburg statt. Herr Martin Mees von Treurat und Partner war eingeladen zum Thema: ?Die richtige Arbeitsorganisation für den Erfolg in der Milchviehhaltung? zu referieren. Als Experte im Projekt T+P StallZeit konnte Herr Mees lebendig aus seinen Erfahrungen berichten. Landwirten mit und ohne Stallbauwunsch konnten hilfreiche Anregungen zur Verbesserung ihrer Arbeitsorganisation gegeben werden.

Drei schleswig-holsteinische EIP-Projekte stellten sich 150 interessierten Zuhörern aus Landwirtschaft, Beratung, Forschung und dem Agribusiness vor. Verschiedene Vorträge boten einen Überblick über Themen der richtigen Melktechnik, der N-reduzierten und GVO-freien Fütterung, sowie der Stallbauplanung. Die Veranstalter waren erfreut über die rege Teilnahme und den interessanten Erfahrungsausstausch.





