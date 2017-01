Neu 2017: Das "Will ICH AUCH Solar-Konzept" ist da

Nie waren die Zeiten besser in eine Solar-Photovoltaikanlage zu investieren

(PresseBox) - Neu: Das "WILL ICH AUCH Solar-Konzept"

Das "WILL ICH AUCH Solar Konzept" - ist eine komplett installierte Photovoltaik-Anlage, die 4.000-5.000 KWh Strom pro Jahr produziert. Die smarte Technik bestimmt - wann der Solarstrom Ihren Geschirrspüler Waschmaschine Ihre Heizung oder auch E-Auto mit kostenfreiem Solarstrom beliefert. Mit hocheffizieneten SunPower Solarmodulen (25 Jahre Vollgarantie) wird genug Strom für Ihr Haus erzeugt um Ihre Stromrechnung radikal zu kürzen. Das "WILL ICH AUCH Solar-Konzept" kostet schlüsselfertig 6.990 Euro netto *.

Das "WILL ICH AUCH Solar Konzept" - eine der BESTEN Geldanlage 2017 bleibt die eigene Solaranlage-Photovoltaikanlage.

Die Stromkosten steigen und werden immer teuerer. Jetzt können Sie die Stromkostenbremse drücken und für immer sparen. Die Solar-Stromanlage kann später auch mittels TESLA Batteriespeicher in der Nacht genutzt. Dabei sind die besten Module in dem schlüsselfertig installiertem Paket enthalten um maximale Erträge zu erhalten.

Informationen über das "WILL ICH AUCH Solar Konzept"

Gibt es täglich bei der Ikratos Solar und Energietechnik GmbH in 91367 Weissenohe, Bahnhofstrasse 1, von 9 ? 16 Uhr Telefon 09192 992800



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

