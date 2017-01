phoenix Thema: Fake News - Montag, 23. Januar 2017, 14.45 Uhr

(ots) - Postfaktisch ist das Wort des Jahres 2016 - das Jahr,

in dem Donald Trump zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt

worden ist. Mit der Wahrheit nahm er es im Wahlkampf nicht so genau.

Und möglicherweise haben die Russen in den US-Wahlkampf eingegriffen.

Die Briten haben sich in einem Referendum für den Austritt aus der

Europäischen Union entschieden, nach einer Kampagne die behauptete,

Großbritannien würde pro Woche 350 Milliarden Pfund an die EU zahlen.



Fake News sind so alt wie die Zeitungsente. Heute kann allerdings

jeder seine Zeitungsente so im Netz platzieren, dass sie von den

Massen gelesen, geglaubt und irgendwann zur Wahrheit wird. Was

bedeutet das für uns im Wahljahr 2017? Wie kann man sich gegen

gezielte Fake News-Angriffe wehren? Welche Rolle spielen die

klassischen Medien, wenn Meinungen zu Fakten werden? Und welche

Medienkompetenz braucht es, um sich im postfaktischen Zeitalter

zurecht zu finden?



Im Studio spricht phoenix-Moderator Thomas Bade mit Prof. Markus

Strohmaier, Medienwissenschaftler an der Universität Koblenz/Landau,

über das Phänomen Fake News. Im Anschluss daran zeigt phoenix die

Reportage "Alles nur Lüge? Wie im Netz getäuscht wird" von Torsten

Berg und Benedikt Walter. Die Filmemacher zeigen anhand verschiedener

Fake News, wie durch soziale Netzwerke, Online-Plattformen und

sogenannte "Social Bots" Millionen User erreicht und auch getäuscht

werden.



http://ots.de/zpirv







Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse(at)phoenix.de

presse.phoenix.de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PHOENIX

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.01.2017 - 16:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1446868

Anzahl Zeichen: 1896

Kontakt-Informationen:

Firma: PHOENIX

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung