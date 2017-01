Clairfield International Deutschland - Jahresrückblick 2016

Clairfield International weiterhin unter den Top 15 der Thomson Reuters League Tables

(PresseBox) - Clairfield International hat im Jahr 2016 weltweit 114 Transaktionen abgeschlossen und zählt damit zu den TOP Beratungen für M&A Transaktionen. Die breit gefächerte Industrieexpertise erstreckt sich vom Maschinen- und Anlagenbau, über TMT, bis hin zu IT und Dienstleistungen, dem Gesundheitswesen sowie der Konsumgüterindustrie. In der DACH Region hat Clairfield International Deutschland 12 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde insbesondere der Trend hin zu internationalen Investoren festgestellt. Vor allem die USA, Frankreich und das Vereinigte Königreich zeigten vermehrte Aktivitäten im mittelständischen, deutschen M&A Markt. Clairfield International Deutschland bietet mit über 20 internationalen Partnerbüros beste Voraussetzungen für kompetente Beratung bei grenzüberschreitenden Transaktionen.



Clairfield International ist eine der global führenden M&A Beratungen, die sich auf die Begleitung von Unternehmenstransaktionen im Mid-Market Segment durch integrierte Sektoren-Teams in folgenden Kernbranchen spezialisiert hat:

Industrials, Healthcare, Technology & Media, Food & Agribusiness, Consumer & Retail, Cleantech & Energy, Business & Financial Services.

Clairfield International ist derzeit in 23 Ländern in Europa, Nord- und Lateinamerika sowie der APAC-Region präsent und betreut seine Mandanten lokal mit über 400 Professionals aus 35 Büros.

Weitere Informationen zur Clairfield International Gruppe erhalten Sie unter: www.clairfield.com





