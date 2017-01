Ein bisschen Google für Ihren Onlineshop? SmartStore.NET integriert Lucene

Suchtechnologien werden heutzutage in allen Bereichen des Internets eingesetzt / Das bekannteste und erfolgreichste Beispiel ist Google / Das Hauptaugenmerk wird oft auf die Genauigkeit und Strukturierung der umfangreichen Informationen gesetzt

(PresseBox) - Bei Webshops mit hoher Sortimentsbreite und Produkttiefe stößt die mitgelieferte Suche eines Shopsystems oft an ihre Grenzen. Intelligente und zuverlässige Suche ist daher der Schlüssel zum Erfolg.

Kunden, die ihren Wunschartikel nicht finden können, wechseln in der Regel zum nächsten und sind weg. Auch zu lange Wartezeiten, schlecht sortierte Artikel oder sogenannte ?false positives? (unerwünschte Treffer) verhageln dem potentiellen Kunden schnell die Kauflaune. Eine gute Onlineshop-Suche sollte fehlertolerant, performant und intelligent sein, um die richtigen Produkte schnell zu liefern, aber auch mutig, die herauszufiltern, die nicht hilfreich sind.

Apache Lucene, ein Projekt der Apache Software Foundation, ist eine frei verfügbare Programmbibliothek für Informationsabrufe (Information Retrieval), die mit Textfeldern in Dokument-Dateien arbeitet. Apache ist ein verbreiteter Server, der unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung gestellt wird.



Die SmartStore AG gehört seit ihrer Gründung im Jahr 1999 zu den Pionieren im Bereich E-Commerce Software. Das in Dortmund ansässige Unternehmen entwickelt qualitativ hochwertige Software und hat dabei besonders kleine- und mittelständische Online-Händler im Fokus. Bislang haben sich 20.000 Kunden aus aller Welt für Lösungen aus dem Hause SmartStore entschieden. Das Flaggschiff der Softwareschmiede, die Open-Source-Lösung SmartStore.NET, zeichnet sich besonders durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit und den Einsatz modernster Technologien aus. Dank modularer Architektur auf Basis von "ASP.NET MVC" ist sie außerdem die ideale E-Commerce Plattform für .NET Profis.

Die SmartStore AG gehört seit ihrer Gründung im Jahr 1999 zu den Pionieren im Bereich E-Commerce Software. Das in Dortmund ansässige Unternehmen entwickelt qualitativ hochwertige Software und hat dabei besonders kleine- und mittelständische Online-Händler im Fokus. Bislang haben sich 20.000 Kunden aus aller Welt für Lösungen aus dem Hause SmartStore entschieden. Das Flaggschiff der Softwareschmiede, die Open-Source-Lösung SmartStore.NET, zeichnet sich besonders durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit und den Einsatz modernster Technologien aus. Dank modularer Architektur auf Basis von "ASP.NET MVC" ist sie außerdem die ideale E-Commerce Plattform für .NET Profis.

