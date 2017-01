Clairfield International berät Nordic Sense beim Verkauf an Industri Udvikling

Deutscher E-Commerce Markt für Körperpflegemittel wächst

(PresseBox) - Nordic Sense ist ein führender Anbieter von Körperpflegemittel, Kosmetik und Desinfektionsmittel aus Dänemark. Die Produkte werden für Private-Labels hergestellt und sind für ihre Umweltfreundlichkeit und Ihre Eignung für Asthmatiker zertifiziert. Clairfield International Dänemark hat die Gesellschafter erfolgreich beim Verkauf an Industri Udvikling, einem dänischen Private Equity Investor, begleitet.

Deutschland belegt, gemessen am weltweiten Umsatz für Körperpflegemittel, den fünften Platz hinter den USA, China, Japan und Brasilien. 2016 wurde in Deutschland ein Umsatz von geschätzen 15,3 Milliarden Euro erzielt, was einem Wachstum von rund 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Online-Handel wird auch in diesem Marktsegement zunehmend an Bedeutung gewinnen. In den kommenden beiden Jahren wird ein Wachstum von jeweils über 10% im E-Commerce Bereich für Körperpflegeprodukte erwartet.

Der deutsche Markt für Körperpflegemittel ist durch eine breite Produktvielfalt gekennzeichnet, welche durch die steigende Nachfrage von Männern weiter erhöht wird. Das Sortiment wird durch den anhaltenden Trend hin zu umweltfreundlichen Produkten geprägt werden. Zudem werden verstärkt multifunktionale Pflegemittel - Produkte, die beispielsweise einen UV-Schutz gewährleisten und gleichzeitig die Haut pflegen - Einzug in die Regale von Drogerien und Einzelhandel finden.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Clairfield International Deutschland

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.01.2017 - 16:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1446877

Anzahl Zeichen: 1484

Kontakt-Informationen:

Firma: Clairfield International Deutschland

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung