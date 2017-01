Spitzenausbildung zu Seniorenassistenten und Senioren-Gesellschaftern im 5-Sterne-Bereich

Wir haben die derzeit besten Dozenten verpflichtet und erhalten täglich Nachfrage nach fertig ausgebildeten Assistenten für den privaten und den Residenzbereich

Help-die 5-Sterne Akademie München, wir bilden Seniorenassitenten aus

(firmenpresse) - Die 5-Sterne-Akademie HELP bietet die Premium-Ausbildung in der Senioren-Assistenz

Besuchen Sie unsere Infoveranstaltungen und lernen Sie uns kennen: regelmäßig in München, Hopfenstrasse 8 Hier finden Sie alle wichtigen Informationen

HELP-die 5 Sterne Akademie ist der Premium-Anbieter für Seminare zur Ausbildung von hoch-qualifizierten Senioren-Gesellschaftern und Senioren-Experten. Wir machen aus unseren Teilnehmern TOP-Senioren-Experten.

Die Teilnehmer unserer Seminare nutzen das Expertenwissen unserer Dozenten, erreichen ihre Ziele mit der höchstmöglichen Qualität und werden zu den herausragenden Profis in ihrem Bereich. Mit über 20 TOP-Dozenten, die alle aus wichtigen Bereichen der Medizin kommen, haben wir eine Konzeption entwickelt, uns als Spezialist positioniert, der seinen Kunden einen ausgezeichneten Service bietet. Unsere Veranstaltungen sind von Beginn an bis über das Ende hinaus ein ganzheitliches Erfolgserlebnis mit einem effektiven Wissens-Portfolio. Thematische Kompetenz gepaart mit der Mentalität der Gastgeberin und Gründerin Ursula Mayr.

So wird von der Idee über das Konzept bis zur Durchführung die HELP-Akademie als Ihr Spitzen- Organisator für alle Bereiche der Ausbildung einer jeden Veranstaltung. Der Servicegedanke steht bei uns im Vordergrund, ihn Ihnen zu vermitteln soll Ihren Klienten zugutekommen. Wir pflegen einen persönlichen, professionellen Kontakt zu unseren Teilnehmern, Dozenten und Partnern. Unser Ziel ist es, alle Teilnehmer unserer Seminare bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie zu nachhaltigen Erfolgen zu begleiten. Mit uns gewinnen Sie die hohe Kompetenz für eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe in der Senioren-Betreuung. So erweitern Sie Ihr Wissen und meistern Ihre neue Herausforderung effizient und erfolgreich.

Unsere 5-Sterne Ausbildungen zu Seniorenassistenten bieten Ihnen in den einzelnen Veranstaltungen aktuelles Fach-wissen und hochwirksame Instrumente für Ihre erfolgreiche berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Aktuelle Themen im Bereich Betreuung und Begleitung, optimal aufbereitetes Wissen und höchste Maßstäbe bei der Auswahl unserer Dozenten garantieren, dass unsere Veranstaltungen von den Teilnehmern ausgezeichnet bewertet werden. Wir kennen die heutigen Anforderungen der Senioren und aktualisieren ständig unser Portfolio, um ihren Bedürfnissen das optimale Lern-Spektrum zu bieten. So garantieren wir unseren Teilnehmern topaktuelle Themen und bieten die perfekte Plattform für ihr professionelles Auftreten bei Ihren Klienten. Von der Auswahl des optimalen Seminars über die Anmeldung und Betreuung vor Ort begleiten wir Sie individuell. Erfahren Sie nachfolgend mehr über unsere Schulungen zu Senioren-Experten und Senioren-Assistenten sowie über den Mehrwert für Sie, der uns einzigartig macht.

HELP-5-Sterne Ausbildung zu TOP-Senioren-Assistenten:

Unsere Dozenten und Trainer sind ausgezeichnete Profis in ihrem Bereich und genießen Expertenstatus in ihrem Fachgebiet. Jeder einzelne ist von uns sorgfältig ausgewählt. Sie sind bereits vor einer Veranstaltung und in den Pausen für die Teilnehmer persönlich erreichbar und passen Inhalte und Schwerpunkte der einzelnen Seminare den individuellen Anforderungen der Teilnehmer an.

DIE KOMPETENZ UND QUALITÄT Nur die Besten dürfen die HELP-Schüler ausbilden!

Die Themen, Fächer und Inhalte, die Trainer und Dozenten, das Netzwerk und die Synergien, die Locations und vor allem die Organisation sowie die anspruchsvollen Teilnehmer sind der Qualitätsfaktor, der unsere Seminare zum Erfolgserlebnis macht. Erfahren Sie hier mehr darüber, was die HELP-Akademie- Veranstaltungen zu den besten macht:

Unser Konzept:

NICHT EINFACH NUR EIN SEMINAR -EIN GANZHEITLICHES ERFOLGSKONZEPT!

GRENZENLOSE ERFOLGSGESCHICHTEN -ÜBER DAS SEMINAR HINAUS VERNETZT

Ein wichtiges Ziel unserer Veranstaltungen und Seminare ist neben der Vermittlung von Fachwissen das aktive Zusammenbringen und Vernetzen von Profis eines Fachgebiets. Die optimale Basis und die Offenheit für aktives Netzwerken auf einer Veranstaltung liegt uns ebenso am Herzen, um die Experten über die Grenzen einer Veranstaltung hinaus zu vernetzen, und den Erfolg durch neue Ideen und neues Wissen nicht auf die Seminarzeit zu begrenzen. Unsere Teilnehmer und Dozenten schätzen die Möglichkeit für tiefergehende und anspruchsvolle Gespräche sowie aktives Netzwerken, was von der Kontaktaufnahme bis zur späteren Kooperation große Erfolge ermöglicht.

REFERENTEN MIT EXPERTENSTATUS -DAS BESTE VON DEN BESTEN LERNEN!

Das Beste von den Besten lernen - um einer der Besten zu werden. Diesen Anspruch verfolgen wir bei der Auswahl unserer Dozenten, die professionelles Wissen aus Theorie und Praxis für unsere Teilnehmer bündeln. Individuell ausgewählt und geprüft stellen wir sicher, dass die Qualität unserer Dozenten in Aktualität und Erfahrung Ihren Bedürfnissen in jeder Situation gerecht wird. Die teilweise langjährige Praxiserfahrung macht sie zu Experten in Ihrem jeweiligen Fach, die Ihnen ihr exzellentes Wissen fachgerecht und Erkenntnisreich vermitteln.

INDIVIDUELLE UND AKTUELLE THEMEN:

INHALTE AUF DEN NEUESTEN STAND GEBRACHT!

Wir reagieren aktiv auf aktuelle Veränderungen und Gesetzgebung in der Pflege, neue Themenbereiche und die sich ändernden Bedürfnisse unserer Senioren in der schnelllebigen Zeit. Die Themen und Seminare dem anzupassen ist eine der großen Herausforderungen, dies macht HELP zu einer 5-Sterne Akademie. Dadurch erhöht sich die Qualität und Aktualität unserer Veranstaltungen deutlich, Sie sind auf dem neusten Stand, aktuell und am Puls der Zeit.

EXZELLENTE EVENT-LOCATIONS -DER OPTIMALE RAHMEN FÜR ERFOLG!

Wer kompetent und agil denken und handeln will, darf sich nicht in kleine Räume zwängen. Aus diesem Grund achten wir bei der Auswahl unserer Veranstaltungsorte darauf, dass diese die besten Bedingungen für Ihren Erfolg bieten.

Unsere Locations haben die richtige Größe, Infrastruktur und Anbindung und bieten den Rahmen für großzügiges Arbeiten. Sie ergänzen in vielen Veranstaltungen das Programm, indem sie unmittelbar an wichtige Orte für praxisbezogene Inhalte anknüpfen und das Programm perfekt abrunden.

Auch ist uns wichtig, dass der Veranstaltungsort München z.B. gut erreichbar ist und für unsere Teilnehmer bequem und einfach zu uns finden. Noch entspannter und komfortabler mit der Deutschen Bahn ( in 3 Minuten sind Sie im Schulungszentrum München) oder mit dem PKW in die bequeme Tiefgarage.

ANSPRUCHSVOLLE TEILNEHMER

LERNEN & WACHSEN AUF AUGENHÖHE.

Unsere Teilnehmer sind anspruchsvolle Menschen aus dem Berufsalltag, sie verfügen über eine große Portion Lebenserfahrung und sind aktiv in das Berufsleben integriert. Sie widmen sich neuen Wegen mit ambitionierten Zielen. Die Mischung der Teilnehmer sowohl in ihrer Altersstruktur als in ihrem Erfahrungsschatz auf unseren Veranstaltungen macht den Austausch und Lernerfolg zu einem Erlebnis, das Begeisterung bei Teilnehmern und Referenten gleichermaßen auslöst. Es gibt bei uns keine Altersgrenze, diese ergibt sich aus den individuellen Möglichkeiten. Gleichzeitig sichern wir die Qualität der Seminare durch eine begrenzte Teilnehmerzahl, was die individuelle Bezugnahme auf Ihre Herausforderungen garantiert. Ein weiterer Grund, warum unsere Veranstaltungen und Seminare weiterempfohlen und als herausragend gut bewertet werden.

DIE BASIS FÜR IHREN ERFOLG:

DIE ARBEIT UND DAS TEAM IM HINTERGRUND

Der Blick über den Tellerrand auf andere , ähnliche Veranstaltungen sowie die Erfahrungen in anderen Geschäftsbereichen haben uns eines gelehrt: Eine Veranstaltung ist nur so gut wie die Menschen, die sie planen, organisieren und den Teilnehmern helfen, erfolgreich mit zu arbeiten. Unserer Rolle als Gastgeber haben wir uns verpflichtet - und leben diesen Service-Gedanken jeden Tag aufs Neue. Mit Herz und Einsatz für den Kunden sehen wir unsere Arbeit als die Basis der vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Teilnehmern. Immer persönlich erreichbar und versiert auf unserem Gebiet, finden Sie bei uns niemals nur "Ansagen" am Ende der Leitung, sondern Menschen, die mit ihrer Kompetenz bereits am Telefon eine tiefe Beratung bieten. Was auch immer Ihre Herausforderung ist - wir helfen Ihnen gerne weiter!

Gemeinsam mit HELP wachsen und erfolgreich werden:

Sie definieren die Ziele, wir finden mit Ihnen den Weg dahin.

Zum Wohle der von Ihnen zu betreuenden Senioren, die mit Ihrer Hilfe gerne und lange in ihren eigenen 4 Wänden leben möchten.

Basis der Ausbildung: DER NUTZEN SOLL ÜBER DEN KOSTEN LIEGEN

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse schneiden unsere Klienten bestens ab,daran arbeiten wir hart und regeln das für Sie

Sie werden sich fragen, wie viel diese Kompetenz Ihnen wert sein muss. Wir meinen, Ihr Nutzen muss über den Kosten liegen, ist es eine gute WIN-WIN- Situation. Darum haben wir uns bemüht, durch behördliche Anerkennung der Akademie als Bildungseinrichtung von der UST befreit zu werden. Dadurch liegen die Kosten im moderaten Bereich für eine solche Gegenleistung

Und der Verdienst eines Senioren-Assistenten oder Senioren-Gesellschafters ?

Die HELP-zertifizierten Senioren-Assistenten verdienen in der Regel das doppelte gegenüber ihren Kollegen in der Pflege. Informieren Sie sich auf unserer umfangreichen HomePage, wir lassen keine Frage unbeantwortet.

Help-die 5-Sterne Akademie

Theo Stamm

Marketing und Presse





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.help-akademie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Help-die 5-Sterne Akademie bildet umfangreich aus und ist staatlich anerkannt. Die Akademie hat den Anspruch, die Teilnehmer auf gehobenem Niveau so auf neue Aufgaben vorzubereiten, dass sie erfolgreich ihre neue Zukunft gestalten können.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Help-Aademie

PresseKontakt / Agentur:

Help-Aademie

Theo Stamm

Rundfunkplatz 2

80335 München

marketing(at)help-akademie.de

089221545920

http://www.help-akademie.de



Datum: 20.01.2017 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1446878

Anzahl Zeichen: 10686

Kontakt-Informationen:

Firma: Help-Aademie

Ansprechpartner: Theo Stamm

Stadt: München

Telefon: 089221545920





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung