Die Bradler GmbH entwickelt Add-On Solutions für SAP Business ByDesign

Zahlreiche Apps haben dem Smartphone zu einem phänomenalen Durchbruch und zu seinem heutigen Potenzial verholfen. Die Bradler GmbH aus Mannheim hat dieses Konzept auf die Welt der ERP-Software übertragen.

(PresseBox) - Ein Überfluss an Informationen aus den verschiedensten Kanälen stellt eine große Herausforderung für Unternehmen dar. Je größer ein Unternehmen wird, umso mehr Daten müssen erfasst, verarbeitet und gepflegt werden. Immer mehr mittelständische Unternehmen greifen deshalb auf Unternehmenssoftware, wie SAP Business ByDesign, zurück, die ihnen dabei helfen, Ordnung in den Datenstrom zu bringen, um einen Überblick über alle Geschäftsbereiche zu ermöglichen.



Das Problem mit der Standardsoftware

Die Anforderungen an die Unternehmenssoftware sind klar. Sie muss verlässlich sein, grundlegende Funktionen beinhalten und benutzerfreundlich sein.

Doch lässt eine Standardsoftware ihre Nutzer meist an der einen oder anderen Stelle im Stich. Das Problem: sie kann nicht alle Anforderungen aller Anwender berücksichtigen und gleichzeitig einfach und übersichtlich bleiben. Vergleichbar ist dies mit der Betriebssystem-Software eines Smartphones. Würde diese bereits alle auf dem Markt verfügbaren Apps enthalten, würde dies in einem Chaos für den Benutzer enden.

Funktionen werden in dem einen Unternehmen mehr, in dem anderen weniger oder gar nicht gebraucht. Dafür gibt es wiederum Funktionen, die für spezifischere Aufgaben nicht ausreichen und erweitert werden müssen.

Viele Unternehmen treten deshalb an die Softwareanbieter oder ihre Consulting-Partner heran und entwickeln gemeinsam mit ihnen Softwarelösungen. In diesem kreativen Prozess entstehen viele gute Ideen, die auch anderen Unternehmen helfen könnten.

Die Vision eines App-Centers für Add-On Solutions

Die Vision der Bradler GmbH aus Mannheim ist eine Sammlung an Softwarelösungen, die allen Kunden zur Verfügung stehen und einfach installiert und kostengünstig erworben werden sollen. Voraussetzung dafür ist eine Unternehmenssoftware, die eine problemlose Integration von Add-On Solutions gewährleistet. Kunden sollen in App-Centern, wie z.B. dem SAP App Center, freien Marktplätzen wie AppIndu, oder dem Solution Verzeichnis auf den Homepages der Anbieter nach benötigten Funktionen suchen und diese dann als fertiges Paket kaufen können.



Der Weg dorthin

Die Bradler GmbH aus Mannheim zählt mit ihrer über 15-jährigen SAP-Erfahrung zu den führenden Beratungshäusern für SAP Cloud Solutions, insbesondere SAP Business ByDesign. SAP Business ByDesign ist eine Unternehmenssoftware, die den Anforderungen der verlässlichen Basis und der Offenheit gegenüber Erweiterungen optimal entspricht. SAP Business ByDesign ist höchst individualisierbar und kann problemlos und kostengünstig erweitert werden. Die Experten der Bradler GmbH haben Add-on Solutions entwickelt, die auf die individuellen Bedürfnisse der SAP Business ByDesign Anwender zugeschnitten sind. Die Add-On Solutions erweitern die Cloud ERP-Software durch Spezialfunktionen für ganz spezifische Geschäftsbereiche.

Die Add-On Solutions der Bradler GmbH

Zum einen trägt das ?Supportportal? mit ganz einfachen Schritten zu einer enormen Optimierung des Kundenservice bei. Als Dienstleister weiß die Bradler GmbH, wie wichtig die Erreichbarkeit für den Kunden ist. Das ?Supportportal? gewährleistet eine optimale Erreichbarkeit, 24 Stunden am Tag, in Echtzeit.

Lead-Generierung ist essentiell für ein effektives Marketing. Doch oft gestaltet es sich als Herausforderung, die richtigen Leads zur richtigen Zeit zu generieren. Die Bradler GmbH hat eine Add-on Solution entwickelt, die mithilfe eines Kontaktformulars dafür sorgt, dass die Interessenten selbst an die Anbieter herantreten können und dabei direkt ein Lead im CRM des Anbieters erzeugt wird. So verpassen die Anbieter keine wertvollen Möglichkeiten mehr, Kontakt zu ihren Interessenten aufzunehmen und zu halten.

Auch für den Onlinehandel hat die Bradler GmbH Lösungen entwickelt, die dabei helfen, Onlineshops in SAP Business ByDesign zu integrieren. SAP Business ByDesign kann somit den Onlineshop und alle damit einhergehenden Daten nahtlos austauschen.

Weitere Add-On Solutions wie z.B. eine CAD-Integration oder eine Lösung zur effektiven teilautomatisierten Erfassung und Verarbeitung von Lieferantenrechnungen runden das Portfolio ab.

Ob für neue oder bestehende Nutzer von SAP Business ByDesign sind die, von der Bradler GmbH entwickelten, Add-On Solutions eine Möglichkeit, die Effektivität im täglichen Arbeitsablauf enorm zu steigern, sich selbst die Arbeit zu erleichtern und sonst verlorene Zeit effektiver zu nutzen. Die Bradler GmbH beschreitet so den Weg in Richtung eines Lösungsanbieters, der ergänzend zu klassischen Consulting-Dienstleistungen spezielle Add-On Solutions anbietet.

Die Bradler GmbH bietet neben Consulting und Projektmanagement auch Dienstleistungen im Bereich Schulung und Softwareentwicklung an. Das Ziel der Bradler GmbH ist es, die Betriebsabläufe ihrer Kunden effizient und transparent zu gestalten. Dafür setzt sie mit SAP Business ByDesign auf Einfachheit, statt Komplexität. Die Experten der Bradler GmbH sind auf SAP Business ByDesign spezialisiert und unterstützen ihre Kunden bei jedem Schritt mit der Software.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.01.2017 - 16:25

