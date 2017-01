Flughafen in Sanaa offen für Lieferung von Hilfsgütern: Koalition unter Führung Saudi-Arabiens sichert humanitäre Hilfe für jemenitische Zivilbevölkerung

(ots) - Die internationale Koalition unter der Führung

Saudi-Arabiens hält den Flughafen in der jemenitischen Hauptstadt

Sanaa für die Lieferung von humanitären Hilfsgütern offen, während

der reguläre kommerzielle Flugbetrieb wegen des andauernden

Bürgerkriegs unterbrochen bleibt. Nachdem der Flughafen im August

2016 komplett geschlossen war, erreichen Hilfsgüter die jemenitische

Zivilbevölkerung nunmehr sowohl auf dem Luft- als auch auf dem

Seeweg.



Größtes Geberland ist Saudi-Arabien mit Hilfslieferungen von über

540 Millionen US-Dollar seit Beginn des Konflikts. Zusätzlich sind

etwa 40 internationale Hilfsorganisationen im Jemen aktiv,

einschließlich der Vereinten Nationen und des Internationalen

Komitees des Roten Kreuzes. Laut General Ahmad Asiri, Sprecher der

Koalition, würden 20 Prozent der Hilfslieferungen das Land über den

Luftweg erreichen, die restlichen 80 Prozent kämen über den Seeweg.



Saudi-Arabien führt eine breite internationale Koalition an, die

den anhaltenden Konflikt im Jemen mit politischen und militärischen

Mitteln beenden will. Die Koalition schafft damit die

Voraussetzungen, dem jemenitischen Volk die freie Entscheidung über

die eigene legitime Regierung zu ermöglichen - ohne Einmischung von

Houthi-Milizen oder internationalen terroristischen Gruppierungen und

in Übereinstimmung mit UN-Resolution 2216.







Pressekontakt:

Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien

Tiergartenstr. 33-34

10785 Berlin



E-Mail: media(at)saudiembassy.berlin



Original-Content von: Botschaft des K?nigreichs Saudi-Arabien, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.01.2017 - 17:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1446880

Anzahl Zeichen: 1803

Kontakt-Informationen:

Firma: Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien

Stadt: Berlin/Riad





Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung