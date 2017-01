Pflege Stellenangebote in Norddeutschland. Krankenhäuser, Kliniken und Pflegedienste an Nordsee, Ostsee und in Hamburg suchen Pflegefachkräfte

Kontrast Personalberater helfen bei Wahl des richtigen Arbeitgebers. Krankenpfleger, Krankenschwestern und Gesundheitspflege können mit Hilfe der Berufsberater aus Hamburg sich Ihren Wunscharbeitsplatz nahezu aussuchen

(PresseBox) - Kontrast Consulting GmbH, zertifizierte Personalberatung mit Sitz in Hamburg sucht im Auftrag geprüfter seriöser Unternehmen der Gesundheitswirtschaft für unbefristete Festanstellungen ausgebildete Krankenschwestern bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger.

Der Pflegefachkräftemangel ist in ganz Deutschland spürbar. Deutschlandweit suchen Häuser nach ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegern, Altenpflegern und Kinderkrankenpflegern. Auch attraktive Städte wie Hamburg bleiben von diesem Fachkräftemangel nicht verschont.

Aus diesem Grund wenden sich Gesundheitseinrichtungen erneut an die Kontrast Consulting GmbH, um neues Personal für ihre offenen Vakanzen zu gewinnen. Die Zuschaltung der externen Personalberatung hat sich in der Vergangenheit häufig gelohnt ? für Arbeitgeber und interessierte Kandidaten gleichermaßen.

Gerne steht die Kontrast Consulting GmbH Interessenten für Fragen und für weitere Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten zur Verfügung. Diese Dienstleistung ist für Bewerber kostenfrei.

Die doppeltzertifizierte Personalberatung hält das Datenschutz Recht strikt ein, so dass Kontaktdaten interessierter Kandidaten erst nach ausdrücklicher Erlaubnis dieser an potenzielle Arbeitgeber weitergeleitet werden.

Alle Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten im Pflegebereich finden Sie hier.



