neues deutschland: Strafrechtler hält SPD-Vorstöße zur Sicherheit für rechtlich problematisch

(ots) - Berlin. Tobias Singelnstein, Juniorprofessor für

Strafrecht an der Freien Universität Berlin, sagte im Interview mit

der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«

(Wochenendausgabe), die Vorschläge des Berliner Innensenators Andreas

Geisel (SPD) zum Umgang mit Gefährdern halte er für rechtlich »sehr

problematisch«: »Tiefgreifende Grundrechtseingriffe wie die

Einschränkung der Bewegungsfreiheit können nicht auf solch

unbestimmte und weitreichende Kategorien gestützt werden.« Geisels

Vorstoß, die Videoüberwachung auf »kriminalitätsbelastete Orte«

auszuweiten, halte er zudem für »symbolischen Aktionismus«. Damit

begebe sich die Politik in eine »verhängnisvolle Spirale«: Nach einem

Ereignis werden sehr schnell Maßnahmen ergriffen, dabei übersehe die

Politik, dass sie damit die Ängste in der Bevölkerung anheize. Die

rot-rot grüne Koalition hatte am Montag vergangener Woche nach

hitziger Debatte ein Sicherheitspaket beschlossen, das

Videoüberwachung von Orten und Ereignissen nur temporär und

anlassbezogen zulässt, wie es bereits jetzt möglich ist. Die

Koalition hatte jedoch betont, dass sie nur drei Wochen nach dem

Anschlag ein solches Maßnahmenpaket vorlege. Singelnstein

kritisierte, dass selbst Grüne und LINKE Verschärfungen fordern.

»Eine alternative Politik der Inneren Sicherheit müsste die Prämisse

hinterfragen, dass es ein permanentes Sicherheitsproblem gibt, das

durch Verschärfungen zu lösen ist. Dazu gehört auch zu sagen, dass

wir in einer der sichersten Gesellschaften leben, die es jemals

gegeben hat.«



Zudem nannte er die AfD-Forderung nach ethnischem Profiling

»grundgesetzwidrig«. Er verwies auf Forschungen in den USA und

Großbritannien, die ergeben, dass Racial Profiling nicht nur

stigmatisierend sei, sondern in der Praxis nichts bringe: »weil

Kriminalität eben nichts mit Abstammung oder Herkunft zu tun hat,



sondern mit sozialen Umständen«, so Singelnstein. Die AfD will, dass

beispielsweise Sinti und Roma in der Polizeistatistik extra

ausgewiesen werden.







