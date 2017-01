Steuler erwirbt die Westerwälder Thonindustrie (WTI) in Breitscheid

Mit Wirkung vom 01.01.2017 hat die Steuler-Gruppe (Höhr-Grenzhausen) die bis dato zur PD-Refractories gehörende Westerwälder Thonindustrie in Breitscheid/ Hessen übernommen.

(firmenpresse) - Das Breitscheider Werk wird künftig in einer eigenen Gesellschaft namens Steuler WTI GmbH geführt.

Bereits in diesem Jahr sind weitere Investitionen in die Fertigungstechnik geplant, um auch in Breitscheid eine breite Palette feuerfester Produkte fertigen zu können. Das Werk im Oberwesterwald beschäftigt derzeit 65 Mitarbeiter und produziert mit einer Gesamtkapazität von etwa 15.000 Jahrestonnen Spezialprodukte für die keramische Industrie oder den Ofenbau, vor allem aber für die Stahlindustrie.

Die Eisen- und Stahlindustrie ist weltweit größter Abnehmer an feuerfesten Werkstoffen und Auskleidungstechnik. Das wird jedem klar, der schon einmal eine Eisenhütte oder ein Stahlwerk betreten hat - hier ist alles groß, laut, tonnenschwer und vor allem: Hier ist alles heiß! Jeder Produktionsschritt - von der Aufbereitung der Rohstoffe, dem Schmelzen im Hochofen, dem „Stahlkochen“ und der metallurgischen Behandlung über die Verarbeitung nach dem Gießen bis hin zur Formgebung und Vergütung der Stahlprodukte - alles geschieht unter hohen Temperaturen. Für die Aggregate in der Rohstoffaufbereitung, Sinter- oder Pelletieranlagen und in Kokereien über die verschiedensten Roheisenproduktionsprozesse, die Weiterverarbeitung des Roheisens zu Stahl bis hin zur Veredelung und Formgebung in Walzwerken und Stahlschmieden werden die feuerfesten Werkstoffe benötigt, die die Steuler-Gruppe herstellt und vertreibt.









Die Steuler-Gruppe ist weltweit mit führenden Marken und innovativen Technologien in den Geschäftsbereichen Industrielle Auskleidungen und Apparatebau, Anlagenbau/ Umwelttechnik, Schwimmbadbau und Fliesen tätig ist. Gegründet 1908, beschäftigt das mittelständische Unternehmen heute über 2.500 Mitarbeiter/innen an 25 internationalen Standorten und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 370 Mio. EUR.

Steuler Holding GmbH

