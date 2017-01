Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Wirtschaft blickt mit Sorge in die USA - "Die Unternehmen wissen nicht, was auf sie zukommt"

(ots) - Die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen blicken mit

Sorge auf die Übernahme des US-Präsidentenamtes durch Donald Trump.

"Das durchgängige Bild zeigt Unsicherheit", sagte Ulf Reichardt,

Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Köln, dem

"Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Die Wirtschaft braucht

berechenbare Rahmenbedingungen - und jetzt wissen die Unternehmen

nicht, was auf sie zukommt." Vor allem für Unternehmen, die in

direkter Verbindung zu den USA stünden, sei die Unsicherheit

besonders groß. Doch wappnen könne sich keiner, sagt Reichard. "Wir

können nur abwarten."







