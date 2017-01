Rheinische Post: Die USA fallen aus als

Weltmacht mit Werten



Kommentar Von Eva Quadbeck

(ots) - Die erschütternde Botschaft aus Trumps

Antrittsrede ist, dass dieser Präsident keinen Plan hat. Nachdem er

seinen Amtseid geleistet hatte, wiederholte Trump eine Viertelstunde

lang seine Wahlkampfparolen und rechnete böse mit dem politischen

Establishment in Washington ab. Er verteilte verbale Ohrfeigen an

alle seine Vorgänger. Trump hielt ein Plädoyer für eine Zeitenwende,

für eine neue Form der Volksherrschaft und für eine radikale

Abschottung der USA. Wie er dies einleiten, umsetzen, in die

Weltpolitik einpassen will - keine Antworten. Seine einzige konkrete

außenpolitische Botschaft war die Ankündigung, die Terrororganisation

Islamischer Staat vernichten zu wollen. Auch diese Aussage trägt in

ihrer solitären Form autistische Züge. Dem IS ein Ende setzen kann

allenfalls die Weltgemeinschaft in einer gemeinsamen

Kraftanstrengung. Einmal mehr erbrachte Trump den Beweis, dass er im

Amt der Gleiche sein will wie im Wahlkampf - ein Populist, der nicht

bereit ist, sich auf die Komplexität des Regierens einzulassen. Mit

dieser Rede ist auch klar, dass die USA für die nächsten vier Jahre

als Weltmacht mit Verantwortung ausfallen. Darauf wird sich der Rest

der Welt einstellen müssen. Was passiert, wenn die USA nicht mehr

bereit sind, in die Konfliktherde dieser Welt einzugreifen, zeigt das

Leiden der Menschen in Syrien. Europa ist wahrlich in keiner guten

Verfassung, um die transatlantischen Beziehungen neu zu definieren.

Es ist aber immer noch stark genug, dem neuen Mann im Weißen Haus die

Stirn zu bieten, wenn dieser meint, er könne in Wildwest-Manier die

Handelsbedingungen zwischen Europa und den USA nach seinen

protektionistischen Vorstellungen diktieren. In diesem Punkt können

und müssen die Europäer im Ganzen und Deutschland als

Exportweltmeister im Besonderen Selbstbewusstsein zeigen. Zumal sie

überraschend neue Verbündete bekommen: Während Trump in Washington



die Abschottung der USA ankündigte, trat in dieser Woche der

chinesische Präsident Xi Jinping in Davos als Vorreiter gegen den

Protektionismus auf. Mit seinem Ansatz "Amerika zuerst" wird Trump

die ökonomischen Kräfteverhältnisse in der Welt verändern. Ob er im

Mutterland des Kapitalismus sein Volk mit dem Appell an

Vaterlandsliebe dazu bekommt, US-Produkte zu kaufen, muss bezweifelt

werden. IPhones ja, Chevrolets nein - so funktioniert der Markt.

Diese Erfahrung wird Trump wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Und

"Amerika zuerst" wird unter seinen Fehlern leiden.







