Skandinavier gesünder als andere Europäer

Aktuelle Umfragen und Studien zeigen: Die Bewohner im Norden Europas sind wesentlich gesünder als die in anderen Ländern des Kontinents.

(firmenpresse) - Einer Umfrage nach fühlen sich die Skandinavier als gesünder und zufriedener als ihre ausländischen Nachbarn. Dies liegt großteils daran, dass man im Norden Europas verstärkt versucht, im Einklang mit der Natur zu leben, meinten die Befragten selbst. Studien haben diese Umfrage unlängst bestätigt: Skandinavier sind nicht nur in wirtschaftlichen Dinge an der Spitze des Europa-Rankings - auch was die Gesundheit betrifft, hängen sie den Durchschnitts-Europäer um einiges ab.



Die nordische Gelassenheit und Zufriedenheit scheint vor allem in Verbindung mit der Einstellung zu einem aktiven, naturverbundenen Leben zu stehen: Skandinavier verbringen so viel Zeit als möglich in der freien Natur und ernähren sich bewusster und vorwiegend von Produkten aus der Region. Neben viel Fisch und damit gesunden Fetten stehen naturbelassene Produkte zunehmend am Speiseplan der nördlichsten Bewohner Europas. Ein besonderes Augenmerk legten die Studien auf eine für diese Länder typische Tätigkeit mit langjähriger Tradition: das Saunieren war unter anderem ein wichtiger Teil der Untersuchungen. Wie erwartet hat der regelmäßige Gang in die Sauna tatsächlich einen großen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Giftstoffe werden über die Haut ausgeschieden, der Stoffwechsel und Kreislauf in Schwung gebracht und das Immunsystem gestärkt. Ganz nebenbei sorgt das Saunieren zudem für Entspannung und Ausgleich zum stressigen Alltag. Auch in Mitteleuropa steigt das Interesse am Saunieren stetig, das zeigt die Zunahme an Sauna-Fans und Besitzern einer eigenen Gartensauna, vor allem im deutschsprachigen Raum.



Wer einmal den wohltuenden Effekt des regelmäßigen Saunierens kennen gelernt hat, weiß, woher dieser Aufwärtstrend kommt. Und wer nun auf den Geschmack gekommen ist und mit dem Gedanken spielt, sich eine eigene Sauna anzulegen, der informiert sich am besten beim Experten für Gartensaunen unter fasssauna.isidor.eu.









Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



Isidor GmbH und Co KG

Münstersche Straße 11, 14772 Brandenburg an der Havel

