Die Grillhütte zum Greifen nah!

Isidor GmbH und Co KG - Ihr Spezialist für Grillkotas, Saunakotas und extra große Kotas

(firmenpresse) - Wer auch jetzt im Winter nicht auf das Grillen im eigenen Garten verzichten möchte, der schafft sich am besten eine eigene Grillhütte an. Die Vorteile liegen auf der Hand: auch bei eisigen Temperaturen und Schneefall im Winter sitzt man bequem im Inneren einer solchen Grillkota und kann ungestört und unabhängig von Jahreszeit und Witterung grillen. Eine Anschaffung, die sich besonders für Grillfans, Party-Löwen und Familien besonders auszahlt, denn bei regelmäßiger Inbetriebnahme - sei es im Sommer zur Grillerei, im Winter zur Silvesterparty oder das ganze Jahr über bei diverse Familienfeiern - rentiert sich diese Investition rasch.



Trotzdem bleiben Grillkotas Großanschaffungen, über die man sich im Vorfeld gut informieren und beraten lassen möchte. Wer mit dem Gedanken spielt, mit einer Grillhütte den eigenen Garten zum ganz besonderen Platz zu machen, der kann diese vor dem Kauf besichtigen und sich ein Bild von der Bauweise, Größe und Ausstattung machen - zum Beispiel im ISIDOR Musterpark in Brandenburg an der Havel.



Damit Interessierte nun aber nicht kilometerweit in den Musterpark nach Brandenburg fahren müssen, hat ISIDOR eine ganz besondere Idee geboren. Das Unternehmen bringt nun die Grillkotas direkt vor ihre Haustür! In Road-Shows und diversen Veranstaltungen in Einkaufshäusern und Messezentren können Interessierte sich live ein Bild des Angebotes des Unternehmens machen. Im Jänner fanden sich im Haid Center am Roten Platz in Ansfelden bereits viele Interessierte zur ersten dieser Veranstaltungen im heurigen Jahr ein. Weiter geht es nun in Wels, St. Pölten, Freistadt, Schrems, Salzburg und an vielen anderen Orten. Eine wunderbare Möglichkeit, eine Grillkota hautnah zu erleben, bietet sich auch in den verschiedenen Musterparks, die zurzeit in Österreich erreichtet werden.



Am besten macht man sich einen Überblick über die anstehenden Events und neu eröffneten Musterparks auf der Website des Unternehmens unter grillkota.isidor.eu - hier gibt es auch Bilder von den verschiedenen Grillhütten Modellen!









Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



Isidor GmbH und Co KG

Münstersche Straße 11, 14772 Brandenburg an der Havel

