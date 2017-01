SevenPictures und ProSiebenSat.1 TV Deutschland gratulieren den "Hartmanns"!

Erfolgreiches Statement zur Integration: "Willkommen bei den

Hartmanns" ist der Gewinner der Bayerischen Filmpreis-Verleihung am

heutigen Abend. Die Komödie mit Tiefgang und Starbesetzung wurde

sowohl mit dem "Publikumspreis", als auch mit dem "Pierrot" des

Abends - dem "Produzentenpreis" - ausgezeichnet. Der

"Produzentenpreis" wird von der Jury für denjenigen hervorragenden

deutschen Film vergeben, der den besten Gesamteindruck hinterlässt.

Die Auszeichnung nahmen die Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann

sowie die Mitproduzenten Simon Verhoeven und Michael Verhoeven auf

der Bühne des Prinzregenten-Theaters in München glücklich entgegen.



"Willkommen bei den Hartmanns" startete am 3. November 2016 in den

deutschen Kinos, und bereits über 3.4 Mio. Zuschauer (Stand

20.1.2017) haben diese intelligente Familienkomödie mit Senta Berger,

Palina Rojinski, Ulrike Kriener, Eric Kabongo, Heiner Lauterbach,

Florian David Fitz, Elyas M'Barek, Uwe Ochsenknecht und Eisi Gulp bis

heute auf großer Leinwand gesehen.



"Ein wichtiges Thema und große Kinounterhaltung zusammen zu bringen -

das ist die Königsklasse. Wir freuen uns sehr über die Preise! Danke

für die großartige Arbeit an das ganze Team vor und hinter der

Kamera!", gratuliert Ko-Produzent Dr. Stefan Gärtner, Geschäftsführer

der SevenPictures Film GmbH.



"Willkommen bei den Hartmanns" ist eine Wiedemann & Berg Film

Produktion in Ko-Produktion mit Sentana Filmproduktion und

SevenPictures, Dr. Stefan Gärtner.

Ab Sommer 2019 liegen die Free-TV-Rechte bei der ProSiebenSat.1 TV

Deutschland GmbH.





ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR

Communication Projects

Susanne Lang

Tel: +49 [89] 9507-1183

susanne.lang(at)prosiebensat1.com



Original-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Keywords (optional):

Datum: 20.01.2017 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1446918

Anzahl Zeichen: 2082

Kontakt-Informationen:

Firma: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Stadt: Unterföhring





