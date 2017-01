Mittelbayerische Zeitung: Lautsprecher ausschalten / Kommentar zum Umgang der AfD mit den Medien und der Gefahr des Verlautbarungsjournalismus

(ots) - Der Umgang mit der AfD stellt die Medien vor

ein Dilemma, das da heißt: aufklärende Berichterstattung liefern,

ohne sich als Lautsprecher rechter Populisten missbrauchen zu lassen.

Dass heißt nicht, dass man Veranstaltungen wie der in Koblenz

fernbleiben sollte. Aber man sollte sich genau überlegen, in welcher

Form man von dort berichtet. Denn es ist ein generelles Problem der

Presse, gerade in den politischen Machtzentren wie Berlin oder

München, dass jede Äußerung eines Politikers sofort zu einer

Nachricht verarbeitet wird. Dieser Verlautbarungsjournalismus bindet

viele Ressourcen und dient weniger der Information der Bürger, als

vielmehr der Agenda des jeweiligen Politikers. Das gilt insbesondere

für die AfD. Denn ihre Strategie ist hier immer dieselbe: Dem mehr

oder weniger skandalösen Statement eines Politikers folgt der

reflexartige öffentliche Aufschrei. Dann wird über die Medien

relativiert, aber der massentaugliche Kern der Botschaft betont und

verbreitet. Journalisten müssen den Parteien im Nacken sitzen, gerade

der AfD. Aber wenn bei einem Treffen wie dem in Koblenz nur die

üblichen Phrasen gedroschen werden, ist das keine Nachricht wert.







