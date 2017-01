Rheinische Post: Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt: "Trump ist unberechenbar"

(ots) - Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt

hat den neuen US-Präsidenten Donald Trump als unberechenbar

bezeichnet und an die Zusammenarbeit der Europäer appelliert. "Für

ihn gilt nur eins: America first", sagte Göring-Eckardt der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Umso

wichtiger ist es nun, dass wir Europäer unsere Zusammenarbeit

vertiefen", sagte Göring-Eckardt. "Die Welt hat sich auf einen

unberechenbaren Trump einzustellen", sagte sie. Trump sei

"offensichtlich noch im Wahlkampfmodus. Sein politisches Programm ist

weiter unklar", so Göring-Eckardt.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.01.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1446934

Anzahl Zeichen: 913

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung