Rheinische Post: Private Krankenversicherungen sollen in Mutterschutz-Phase zahlen

(ots) - Private Krankenversicherungen sollen

verpflichtet werden, selbstständigen Frauen in der Phase des

Mutterschutzes sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt eines

Kindes das vereinbarte Krankentagegeld als Kompensation des

Verdienstausfalls zu zahlen. Das geht aus einer Gesetzesformulierung

hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Samstagausgabe) vorliegt. Darin heißt es: "Bei der Neuregelung wird

systematisch an den bestehenden Krankengeldanspruch angeknüpft, das

heißt, ein Anspruch auf Zahlung besteht nur, wenn eine private

Krankentagegeldversicherung abgeschlossen wurde." Der Gesetzgeber

will mit dieser Neuerung eine "Schutzlücke" für selbstständige privat

Versicherte Frauen schließen. Die Formulierung soll am 25. Januar

in den Bundestag eingebracht werden und wie eine Reihe weiterer

Änderungen in der Gesundheitspolitik an das geplante Heil- und

Hilfsmittelgesetz angehängt werden.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.01.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1446936

Anzahl Zeichen: 1277

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung