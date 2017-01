Ausblick. Perspektive. Zukunft.

Sie stehen vor einem Problem oder suchen nach neuen Ideen? – Lassen Sie sich

doch einfach mal beraten!

(firmenpresse) - Consult One Unternehmensberatung e.V.,



das ist die studentische Unternehmensberatung hochmotivierter und qualifizierter Studenten in der Region Braunschweig. Wir sind ein interdisziplinäres Team verschiedenster Studiengänge - von Psychologie bis Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, bereits während des Studiums das theoretisch erworbene Wissen praktisch anzuwenden und Beratungsprojekte für Unternehmen aus der Wirtschaft durchzuführen. So können unsere Kunden von aktuellem Hochschulwissen und unvoreingenommenen Beratern profitieren.

Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit uns persönlich weiterzuentwickeln.



ConsultOne bietet Beratungsangebote in diversen Problemfeldern an.

So beispielsweise in folgenden Bereichen:



Marketing

Sie haben ein herausragendes Produkt und dennoch bleibt der Absatz unter den Erwartungen? Eine angepasste Marketingstrategie, neue Absatzkanäle oder die Optimierung Ihrer Website können wesentliche Schritte in Richtung Erfolg sein.



Wissensmanagement

Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt vom Wissen Ihrer Mitarbeiter ab? Mitarbeiterfluktuation, Ruhestand, umfangreiches oder schwer weiterzugebendes Wissen wirken diesem entgegen? Ein spezifisch an Ihr Unternehmen angepasstes Wissensmanagement kann die Verluste von Know-how reduzieren.



Geschäftsprozesse

Nicht alle Abläufe Ihres Unternehmens sind reibungslos? Durch die Aufnahme von IST-Prozessen, die Identifikation von Schnittstellen und die anschließende Restrukturierung sowie Optimierung der Prozesse können derartige Reibungsverluste reduziert werden.



Auch in den Bereichen Produktion und Logistik, Organisation und Personal, Informationstechnologie und Vertrieb stehen wir Ihnen gerne mit unserem Wissen und methodischen Vorgehen zur Seite. Kontaktieren Sie uns oder klicken Sie sich auf unserer Website durch das Portfolio.





Studenten beraten Unternehmen - Wie können wir Ihnen das beste Ergebnis garantieren?





Seit der Gründung vor fast 15 Jahren blickt Consult One auf eine erfolg- und ereignisreiche Vereinsgeschichte zurück. In dieser Zeit konnten für ca. 100 Kunden in über 150 Projekten fast 5000 Beratertage (à acht Stunden) geleistet werden. Alle Mitglieder werden durch verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen geschult und profitieren von einem intensiven internen Wissensaustausch. Durch die Zusammenstellung der Beraterteams, aktuelles Hochschulwissen aus zahlreichen Fachgebieten sowie den Zugang zu Professoren und unserm Kuratorium sind unsere Mitglieder bestens auf die Projektarbeit vorbereitet.

Unseren Kunden wird somit eine professionelle, unvoreingenommene und individuelle Beratungsleistung zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Die Qualität der Beratung wird von vielen unserer Kunden durch positive Referenzen bestätigt.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie uns gemeinsam einen Ausblick auf die Entwicklung Ihres Unternehmens werfen und Perspektiven für eine (noch) erfolgreichere Zukunft erörtern. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website.





