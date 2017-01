Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft



Ackerpreise in Sachsen-Anhalt steigen nicht mehr

(ots) - Die Preise für Ackerland in Sachsen-Anhalt steigen

nicht mehr. "Die Preisrallye ist vorbei", sagt Hans-Egbert von

Arnim, Niederlassungsleiter der BVVG in Sachsen-Anhalt, der in Halle

erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). Im

vergangenen Jahr habe die bundeseigene Gesellschaft rund 1800 Hektar

landwirtschaftliche Flächen im Land verkauft. Der durchschnittliche

Preis sei um rund zehn Prozent auf 22783 Euro je Hektar im Vergleich

zum Vorjahr gesunken. Grundsätzlich sieht von Arnim eine

Preisstabilisierung.



Als Grund führen Experten die gesunkenen Agrarpreise für Getreide,

Milch und Schweinefleisch an. Die Ertragskraft vieler

landwirtschaftlicher Betriebe ist dadurch ebenfalls schwächer

geworden. Das wirkt sich auch auf die Landkäufe aus.



Zuvor stiegen die Ackerpreise in Sachsen-Anhalt allein von 2010

bis 2015 um 80 Prozent auf 25 179 Euro je Hektar. Die BVVG

(Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH) ist ein Unternehmen des

Bundes, dessen Aufgabe es ist, landwirtschaftliche und forstliche

Flächen, die einst öffentlichen Gesellschaften der DDR gehörten, zu

verwalten, zu verpachten und zu verkaufen. Das soll bis 2030

geschehen. Die Preise, die die BVVG erzielt, geben einen Hinweis, wie

hoch das Preisniveau am Markt insgesamt ist.







