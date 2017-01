Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt



AfD-Politiker mit Affäre erpresst?

(ots) - Die AfD-Landtagsfraktion wird durch die Affäre um

Missbrauchsvorwürfe gegen einen Abgeordneten immer schwerer belastet.

Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Samstag-Ausgabe). Wie jetzt bekannt wurde, steht sogar zur Debatte,

ob Parteifreunde die Affäre für eine politische Erpressung genutzt

haben. Das geht aus dem Entwurf des Protokolls einer

AfD-Fraktionssitzung hervor, der der MZ vorliegt.



Demnach hat in der internen Debatte zum Thema der Fraktionschef

André Poggenburg über "diverse Theorien" zur Affäre informiert -

unter anderem gehe es darum, dass der Abgeordnete Matthias Büttner

durch Poggenburg selbst "kalt gestellt" werden sollte und der

Poggenburg-Intimus Jan Wenzel Schmidt daran "durch Erpressung"

beteiligt gewesen sei.



Büttner wird vorgeworfen, eine Referentin der Fraktion in einem

Hotel bedrängt zu haben. Er weist den Vorwurf der versuchten

sexuellen Nötigung allerdings zurück, die Staatsanwaltschaft

ermittelt. Das mutmaßliche Opfer ist zwischenzeitlich entlassen

worden - wie Poggenburg behauptet, aus fachlichen Gründen. Um die

Hintergründe der Affäre tobt nun aber in der Fraktion ein heftiger

politischer Streit.



Mehrere Abgeordnete haben Zweifel an der Darstellung des

Fraktionsvorstandes, wonach die Frau wegen "arbeitstechnischer

Vorfälle" gehen musste. Das belegt das Protokoll der Fraktionssitzung

vom Dienstag der vergangenen Woche.







