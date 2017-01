Mitteldeutsche Zeitung: Mordprozess Yangjie Li



Kriminalistüberrascht über spätes Geständnis

(ots) - Der bekannte Kriminalist und Fallanalytiker Axel

Petermann hat sich überrascht gezeigt über das späte Geständnis im

Mordprozess im Fall der chinesischen Studentin Yangjie Li in

Dessau-Roßlau. "Mich wundert die sehr lange Zeit des Schweigens",

sagte er der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Samstag-Ausgabe). "Das wird das Gericht sicher hinterfragen und

dafür müssen Verteidigung und Angeklagte eine plausible Erklärung

liefern, denn das hätte alles auch viel früher kommen können." Die

Angeklagte Xenia I. hatte am zehnten Verhandlungstag ein Geständnis

abgelegt und ihren früheren Freund schwer belastet. Die Anklage wirft

beiden vor, die Studentin vergewaltigt und ermordet zu haben. "Die

Angeklagte versucht so offenbar, vom Vorwurf des gemeinschaftlichen

Mordes wegzukommen."







