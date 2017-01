3rd Dolomites Classic Days

Letzte Chance sich für die 3rd Dolomites Classic Days, 2017 an zu melden.

Verbringt unvergessliche Tage in den Dolomiten.

3rd Dolomites Classic Days

Liebe Oldtime-Freunde,



letzte Chance sich für unser 3rd Dolomites Classic Days anzumelden. Vom 24. Mai 2017 bis 28. Mai 2017 in St. Michael in Eppan / Südtirol!



Unvergessliche Tage in den Dolomiten erwarten Euch.



Gute Gründe auch diesmal dabei zu sein:



? einzigartige Strecken durch die Traumwelt der Dolomiten und Südtirols

? Erlebnisse unterschliedlicher Art (Kunst, Museen, Kulinarik uvm)

? einzigartiges Programm

? Sternfahrten-Genussfahrten

? Urlaub anders Erleben, Urlaub auf 4 Rädern



Anmeldung und alle weiteren Infos unter www.classicteam850.com



Bei jeder Veranstaltung wird jedem Teilnehmer eine vollständige Infomappe (Roadbook) ausgehändigt. Die Genussreise ist ausführlich durchgeplant und es ist für jeden das Richtige dabei. Wir fahren genüsslich durch ausgewählte Strecken in Südtirol und Umgebung,ein unvergichliches Panorama erwartet euch. Lasst euch von uns verzaubern!



Hier die Genuss-Gallery zum reinschnuppern. Bei dieser Veranstaltug können ALLE Olditmerfreunde mitmachen die unter Baujahr 1978 liegen. Herkunft, wie auch Modell spielen keine Rolle, solange es ein "Oldie" ist. Denn wie heißt es so schön: Oldies but Goldies!



Die letzten Plätze sind noch frei, also schnell anmelden.



Wir freuen uns schon jetzt auf Euch!



Dr. Christian Bianco & Team







http://www.classicteam850.com



Classic Team 850 Spider h-c-team & MG

Mitterweg 168, 39012 Meran

Firma: Classic Team 850 Spider h-c-team & MG

Ansprechpartner: Denise Castelforte

Stadt: Meran

Telefon: 0043 6504207866



