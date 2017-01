Wellnessurlaub in Polen: Erstklassige und günstige Wellnessangebote für die Saison 2017

(firmenpresse) - Berlin, Januar 2017 - Für die Saison 2017 bieten wir zahlreiche erstklassige Reiseangebote rund um Wellnessurlaub in Polen an. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Aufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Angeboten für jeden etwas Passendes dabei.



Ein Beispiel-Angebot im Überblick:

1.Paket/Arrangement: Wellnesszeit Orientalisch

2.Termine: Buchbar ganzjährig 2017 (außer Ostern, Weihnachten und Silvester)

3.Dauer: 5 Tage / 4 Nächte

4.Preise: Ab 184,00 € pro Person und Paket

5.Unterbringung: 4-Sterne Wellnesshotel / polnische Ostsee

6.Inklusivleistungen im Paket:

•4 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl

•Halbpension:

o4 x Frühstückbuffet inkl. Getränke: Tee, Kaffee, Wasser

o4 x kalt/warmes Abendbuffet inkl. Getränke: Tee, Wasser

•Nutzung des Schwimmbads, Jacuzzis und Saunen

•Bademantel für die Dauer des Aufenthalts

•Kostenloses WLAN

•Inkl. Wellnesspaket:

o1 x Ayurveda-Massage Shiroabhyanga (60 min)

o1 x Ayurveda-Massage Jambira Pinda Sveda (60 min)



Unser breites und attraktives Angebot an qualitativ hochwertigen Wellnessreisen zu günstigen Preisen im westeuropäischen Vergleich überzeugt seit Jahren zahlreiche deutsche Wellnessurlauber. Die Angebote werden auf unserem selbstständigen Reiseportal Polen-Wellnessurlaub.de unter der Internetadresse www.polen-wellnessurlaub.de angeboten und können sicher und bequem mittels des Buchungsformulars gebucht werden.



Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchungsmöglichkeiten: www.polen-wellnessurlaub.de



Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für Polen

12249 Berlin

Web: www.polen-wellnessurlaub.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.polen-wellnessurlaub.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unser Unternehmen Polen-Wellnessurlaub.de ist seit dem Jahr 2009 auf dem deutschen Markt als spezialisierte Online-Reiseagentur für Wellnessreisen nach Polen tätig. Wir bietet deutschlandweit das umfangreichste Angebot an Wellness- Verhöhn- und Gesundheitsreisen im östlichen Nachbarn an. Das Reiseland Polen ist unsere Leidenschaft und als Spezialist für Reisen nach Polen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, deutschen Urlaubern und Wellnessliebhabern mit viel Kompetenz und großem Engagement nur sorgfältig ausgewählte Wellnesshotels und eine abwechslungsreiche Auswahl an Wellnessangeboten zu offerieren und zu vermitteln. Unser Reiseportal Polen-Wellnessurlaub.de ist unter der Internetadresse www.polen-wellnessurlaub.de erreichbar.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Polen-Wellnessurlaub.de

Datum: 21.01.2017 - 10:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1446951

Anzahl Zeichen: 1951

Kontakt-Informationen:

Firma: Polen-Wellnessurlaub.de



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung