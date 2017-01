Erfolgreiche Weltpremiere von AXOLOTL OVERKILL auf dem Sundance Film Festival (FOTO)

Coole Sache, im wahrsten Sinne des Wortes: Bei Minusgraden feierte

AXOLOTL OVERKILL am Abend seine Weltpremiere im Rahmen des von Robert

Redford gegründeten Sundance Film Festival in Park City, Utah.

Regisseurin und Autorin Helene Hegemann, Hauptdarstellerin Jasna

Fritzi Bauer und Produzentin Hanneke van der Tas trotzten tapfer den

eisigen Temperaturen am Roten Teppich und freuten sich, ihren Film

dem Festivalpublikum vorzustellen.



AXOLOTL OVERKILL tritt im Wettbewerb in der "World Cinema Dramatic

Competition" an. Ob sich Helene Hegemanns Spielfilmdebüt gegen die

Konkurrenz durchsetzen kann, wird am Samstagabend, den 28. Januar

(MST, MEZ -8) bekannt gegeben. Wer live die Daumen drücken möchte:

Die Preisverleihung wird per Livestream auf der Homepage des Sundance

Film Festivals, auf Facebook und auf YouTube übertragen.



AXOLOTL OVERKILL wurde produziert von Hanneke van der Tas von

Vandertastic und Alain de la Mata in Co-Produktion mit der Constantin

Film Produktion sowie dem rbb in Zusammenarbeit mit dem BR. Constanze

Guttmann und Friederich Oetker sind Co-Produzenten, Executive

Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben. AXOLOTL OVERKILL

entstand im Rahmen der Initiativen ALPENROT der Constantin Film sowie

LEUCHTSTOFF von rbb und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Den

Weltvertrieb übernimmt The Match Factory GmbH.



Die Initiative ALPENROT wurde 2012 von Constantin Film gegründet,

um es dem kreativen Filmnachwuchs zu ermöglichen, seine Projekte auf

die Kinoleinwand zu bringen und unterstützt sie mit Know-how bei der

Entwicklung und Finanzierung, berät bei der Herstellung und übernimmt

den Vertrieb und Verleih. Inhaltlich betreuen Constanze Guttmann und

Friederich Oetker das Label als Produzenten. Ziel von Alpenrot ist

es, neue Talente und ihr kreatives Potenzial zu fördern. BRUDER VOR



LUDER (2015) und GUT ZU VÖGELN (2016) waren die ersten

Spielfilmprojekte, die unter dem Label Alpenrot ins Kino gebracht

wurden. 2017 startet neben AXOLOTL OVERKILL auch der neue Film von

LOVE STEAKS-Regisseur Jakob Lass, TIGER GIRL, im Rahmen der

Alpenrot-Initiative in den Kinos.



Kurzinhalt: Mifti (Jasna Fritzi Bauer) ist 16, sieht aus wie 12,

verhält sich wie Mitte 30 und lebt seit dem Tod ihrer Mutter mit

ihren Halbgeschwistern in einer Berliner WG. Ihr Vater hält

Terrorismus für einen zeitgemäßen Karrierezweig und interessiert sich

eher für Kunst als für Menschen; zur Schule gehen macht in diesem

Setting weniger Sinn als sein Leben zwischen Parties, Drogen, Affären

und Küchentischpolemiken zu verbringen. Sie ist wild, traurig,

vernünftig und verliebt. Die Erwachsenen, auf die sie trifft, sind

dagegen nur eines: verzweifelt. Entweder, weil bald die Welt

untergeht, oder weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen. Also

muss Mifti selbst erwachsen werden, auf die eine oder andere Weise.



Kinostart: 29. Juni 2017 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Jasna Fritzi Bauer, Arly Jover, Mavie Hörbiger, Laura

Tonke, Julius Feldmeier, Hans Löw, Christopher Roth und Bernhard

Schütz

Produzenten: Hanneke van der Tas, Alain de la Mata

Co-Produzenten: Constanze Guttmann, Friederich Oetker

Redaktion rbb: Cooky Ziesche

Redaktion BR: Cornelia Ackers

Executive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver Berben

Drehbuch & Regie: Helene Hegemann



