Zeiterfassung im 21. Jahrhundert

Die mobile Zeiterfassung bekommt rasch den Ruf von Big Brother, wenn man die lückenlose Aufzeichnung und Eingabe unabhängig vom Firmensitz bedenkt.

Zeiterfassung heute

(firmenpresse) - Tatsächlich bietet sie jedoch große Vorteile durch die flexible Handhabe. Die kundenfreundlich gestalteten Eingabeplattformen bieten transparente Dateneinsicht und jegliche Kontrolle über die bisherigen Arbeitsstunden. Unklarheiten, Fehlbuchungen und Missverständnisse sind vermeidbar durch die Dokumentation der Zeiten, die zudem Kennzahlen für das Controlling liefern. Wer mit modernen Zeiterfassungssystemen arbeitet lernt bald die Vorzüge zu schätzen.



Big Brother klingt nach zu viel Beobachtung, Bevormundung, Überwachung. Davon ist Zeiterfassung weit entfernt, denn hier geht es um die Vereinfachung von Abläufen wie zum Beispiel der Gehaltsabrechnung sowie die Unterstützung bei der Erstellung von effizienten Dienstplänen. Die manuelle Erstellung war bei weitem komplizierter und sehr unflexibel, wenn es durch Unfälle oder Krankheiten zu Ausfällen der Mitarbeiter kommt. Hier bietet die personalbedarfsorientierte Planung mit Hilfe der Zeiterfassungssysteme eine großartige Hilfestellung.



Die Daten sind jederzeit abrufbar und bieten eine solide, nachvollziehbare Grundlage für Mitarbeitergespräche, aber auch für eine bessere Personalplanung insbesondere in Stresszeiten sowie lückenlose Darstellung von Karenz- und Urlaubszeiten. Die mobile Zeiterfassung macht es möglich, dass sich Mitarbeiter an diversen Standorten des Unternehmens oder im Außendienst flexibel an- und abmelden können, ohne befürchten zu müssen, etwaige Verluste bei der vergüteten Arbeitszeit zu erleiden. Minutengenaue Abrechnungen erleichtern dem Personalbüro die Gehaltsabrechnung, die ebenfalls rascher abgewickelt werden kann. So profitieren alle von dem hilfreichen Instrument Zeiterfassung und diese präsentiert sich sehr transparent und informativ, was sich viele Mitarbeiter früher von der Stechuhr gewünscht haben.







