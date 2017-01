LaMa, der lachende Manager des communication-college 756

Die neueste Ausgabe von LaMa, der lachende Manager ist erhältlich.

(firmenpresse) - Nordhastedt - LaMa, der lachende Manager des communication-college 756 vom 20. Januar 2017 (ISSN 1861-3772): Spass im neuen Jahr und der LaMa Buchtipp: Grundlagen des Risikomanagements | inkl. Begleit-CD-ROM | Prof. Dr. Werner Gleißner | 2017 | Verlag Vahlen | 55,00 € | ISBN 978-3-8006-4952-5



LaMa: In jedem professionellen Öffentlichkeitsarbeiter steckt ein gutes Stück Tollheit. In der Regel einmal die Woche seit 2002 veröffentlichet das communication-college (www.communication-college.de) LaMa - der lachende Manager ISSN 1861-3772. Humor, Satire, Glosse, Zitate und ein Buchtipp: das, was einem gerade noch in der Woche gefehlt hat - zum Selberlesen, in Umlauf geben, aushängen oder weiterleiten. LaMa ist hier per RSS feed zu abonnieren, in über 65 RSS feeds mit > 1,2 Mio Empfängern erhältlich und in Statusmeldungen bei xing und linkedin verlinkt.

Die Seite hat das Format A4 im *.pdf-Format. Der Bezug ist kostenfrei.





Das communication-college bildet im Fernstudium in Öffentlichkeitsarbeit / PR aus. Der Kurs ist staatlich geprüft, zugelassen und seit 2002 immer wieder re-approved. Das communication-college und auch das Newsletter LaMa, der lachende Manager, blicken auf 15 Jahre Erfahrung und in dieser Zeit gut 1500 Kursabsolventen zurück.



communication-college

communication-college

Lama, der lachende Manager

Obere Mölkenkoppel 6

D 25785 Nordhastedt

Tel 0157 77977000

EMail: info(at)communication-college.org



communication-college

Presse / Media Relations

Obere Mölkenkoppel 6

D 25785 Nordhastedt

Tel 0157 77977000

EMail: info(at)communication-college.org

communication-college

Dr. Ingo Reichardt

Nordhastedt

Tel 0157 7797700



