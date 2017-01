2-tägiges Seminar: Frischer Wind für Ihren Auftritt! Rhetorik, Stimme und Körpersprache

Nicola Schmidt

Veranstaltungsraum

Elisenstr 12

50667 - Köln (Deutschland)

18.05. 2017 10:00 Uhr

19.05.i 2017 16:00 Uhr

1676.00 Euro (zzgl. 19% MwSt)

Ticketanzahl: 8 (maximal)

Praxisbezogenes zweitägiges Intensivseminar mit individuellem Feedback. Lernen Sie professionell zu präsentieren:

Abbau von Redehemmungen; Kommunikationsübungen; Was tun, wenn Sie plötzlich präsentieren müssen? Wie vermeiden Sie in Zukunft Füll- und andere Minuswörter? Wortschatzerweiterung und gute "Ohröffner" kreieren; Wie wird Ihr Vortrag lebendig? Haltung und Blickkontakt; Bewusster und natürlicher Einsatz der Körpersprache; Wann unterstützt die Körpersprache? Wohin mit den Händen? Distanzzonen; So optimieren Sie Ihre Wirkung auf andere; Sieben Regeln, um Sicherheit auszustrahlen; Atmung und Entspannung; Bewusster Einsatz der Stimme; Umgang verschiedener Medien.

Vorteile:

Aussagekräftige Rhetorik, überzeugende Souveränität sowie kreative und bildhafte Sprache - aufgrund dieser Eigenschaften entsteht effektive Kommunikation. Machen Sie den ersten Schritt zu mehr Überzeugungskraft. Lernen Sie Ihre Wirkfaktoren kennen und für Ihre Rede optimal zu nutzen. Sie lernen Ihre persönlichen Stärken in den Übungen kennen und gewinnen zunehmend mehr Sicherheit. Im Rahmen von Videotrainings erhalten Sie ein konstruktives und ausführliches Feedback.

Seminarziel:

Sie lernen Ihr rhetorisches Wissen zu verbessern und den gezielten Einsatz der Körpersprache. Sie erfahren, wie Sie souverän auftreten.

Zielgruppe:

Unternehmer, Freiberufler und Geschäftsführer

Führungskräfte

Assistenz Geschäftsführung

7.-8. Juni 2017

1. Tag von 10:00 Uhr - 17:30 Uhr

2. Tag von 9:00 Uhr - 16:00 Uhr

Nicola Schmidt ist Wirkungsverstärkerin und Stilexpertin. Als Imagetrainerin unterstützt sie Fach- und Führungskräfte, die durch eine authentische, eindrucksvolle und wirkungsvolle Präsenz den Grundstein für ihren Erfolg legen möchten. Erfahren Sie, welche Kraft und Chancen in Ausdruck, Umgangsformen und Outfit stecken. Sie überzeugt mit viel Praxisnähe und Begeisterung und setzt Impulse. Gewinnen Sie an Ausstrahlung und optimaler Wirkungspräsenz.

Kontakt:

Nicola Schmidt Image Impulse

Referentin und Rednerin

Image- und Managementtraining/ Vorträge

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

Telefon: +49 221.58 98 06 21

Anmeldungen bitte unter:

contact(at)image-impulse.com

www.image-impulse.com

Kommentare zur Pressemitteilung