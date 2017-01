Signum Warenwirtschaftssysteme GmbH

(firmenpresse) - Die Signum Warenwirtschaftssysteme GmbH ist seit über 3 Jahrzehnten auf Warenwirtschaftskonzepte für den Einzelhandel ausgerichtet. Wir bieten Ihnen das Vernetzen von Zweiggeschäften, die Integrierung von Kassensystemen und die Einbindung von Internet-Shops. Ferner können wir logistische Abläufe für sie verständlich veranschaulichen. Am deutschen Markt gut positioniert bieten wir kapazitätenschonende Unternehmensabläufe und eine störungssichere Logistik. Über tausend Kunden gebrauchen unsere modernen Warenwirtschaftsstrukturen, die von unseren etwa 10 Teammitgliedern in Darmstadt einzeln für Ihr Geschäft gestaltet werden. Im Einzelhandel und der Gastronomie betreuen wir seit vielen Jahren verschiedenartigste Bereiche. Dies ist für Sie ein wertvolles Plus an Arbeitserfahrung und Impulsen aus zahlreichen Bereichen. Wir ermöglichen unseren Auftraggebern die komplette Projektabwicklung, das heißt von der umfassenden Beratung bis hin zur gewissenhaften Pflege Ihrer Warenwirtschaftslösung. Erhalten Sie eine hohe Arbeitsleistung und einen raschen Profit mit unseren Konzepten, die wir mit der Arbeitserfahrung aus gut 1.000 Installationen für Sie gestalten. Unser Spezialgebiet ist die Software und unser flächendeckendes Fachhändlernetz betreut Sie vor Ort.



Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Jürgen Erhardt, Felix Hochapfel

Kasinostraße 2

DE-64293 Darmstadt

Tel: +49(0)615115180

Fax:+49(0)61511518100

Mail: info(at)signum-gmbh.de

Web: https://www.signum-warenwirtschaftssysteme.de





http://www.signum-warenwirtschaftssysteme.de



Datum: 21.01.2017 - 19:11

Sprache: Deutsch

Firma: Signum Warenwirtschaftssysteme GmbH

Ansprechpartner: Felix Hochapfel

Stadt: Darmstadt

Telefon: 0615115180



